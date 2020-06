El curioso postre llamó la atención de Marcelo Tinelli. Fuente: Telefé

Durante el último programa de Bake Off en Telefé, los participantes tuvieron que presentar un postre con sabores no tradicionales. Para ello, Damián realizó un plato con ingredientes muy particulares que hasta llamaron la atención de Marcelo Tinelli .

La tarta estaba compuesta por una base de chocolate y lentejas , rellena de crema a base de chocolate blanco y fernet y diplomata de lima, limón y albahaca. "Que es innovador, no hay dudas. Lograste buenas texturas, es interesante la masa, se siente la lenteja y queda buenísima. No me convencía el tema del fernet pero está suave, me gustó", afirmó la jurado Pamela Villar . Luego llegó el turno de Christophe Krywonis que confesó que "no es un postre que pediría, pero está bien hecho".

Fue tal la repercusión en las redes sociales, que hasta el mismísimo conductor de Showmatch, Marcelo Tinelli, le escribió a Paula Chaves en su cuenta de Twitter: "Me tienta la tarta, ¿le puso fernet? Confirmame". A lo que ella le respondió: "See, el postre de Pedro", haciendo referencia a su esposo quien es fanático de la bebida.

"Quiero hacerlo en casa. Pásame la receta, ahora que tengo varios cercanos que le entran al fernet. ¿O me lo hace Pedro Alfonso?", agregó Tinelli que luego cruzó mensajes con Damián . "RT para que pruebe mi postre de fernet", escribió el participante a lo que Marcelo contestó: "Por favor, lo quiero probar".