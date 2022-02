La llaman “la doble de Barbie”: se sometió a 59 cirugías para parecerse a la muñeca, pero aún no está conforme

Jenny Lee Burton nació en Austin, Texas, Estados Unidos, y al cumplir 28 años promediaba apenas un poco menos de una cirugía estética por año de vida. Hoy, el número ascendió a 59 intervenciones, dentro de las cuales se encuentran tres implantes de labios, tres levantamientos de senos y una liposucción. En torno a esto, la mujer admite tener una obsesión por la perfección y estar enfrentando una “batalla con su autoestima” que comenzó desde que era una adolescente.

Su primera aparición pública fue en 2004, cuando estuvo junto a Oprah Winfrey en su programa. Para aquel entonces solo contabilizaba 26 cirugías y, al verla, tanto la conductora como su equipo, comparó a Jenny con Barbie. “Me esfuerzo mucho por encontrar aceptación, pero cuando miro mi reflejo todavía no me gusta lo que veo”, relató en ese momento.

Sin embargo, someterse a tantas intervenciones estéticas no la afecta solo a ella. Su hija Kaleigh, que tenía diez años al momento de la entrevista, también se sentía incómoda por lo que sucedía. “Toda su vida me hice cirugías, ni siquiera sabe cómo me veo realmente. Cuando mi hija ve fotos mías antes de la operación no logra reconocerme, ni siquiera nos parecemos”, comentó.

Jenny Lee Burton desfiló por varios programas de televisión durante varios años Instagram: @jennyleetx

La fama le llegó a Jenny luego de aquella entrevista y apareció en varios portales y programas de televisión, luego continuó sometiéndose a más cirugías estéticas. No obstante, al enterarse que estaba esperando a su segunda hija se detuvo. Sin embargo, el tiempo la puso en el mismo lugar que en 2004 la encontró. Tras su segundo parto, retomó su agenda quirúrgica y se sometió a otras 33 cirugías.

Y en medio de su cambio físico, le diagnosticaron fibromialgia, una afección que ataca a los músculos y genera dolor y sensibilidad generalizado. “Tengo un dolor constante todo el tiempo, todos los días, las 24hs del día y los siete días de la semana”, se sinceró acorde a lo consignado por Daily Star. Su condición la llevó a estar internada unos días y, ya estabilizada, regresó a su casa para reunirse con su esposo y dos hijas.

Jenny se sometió a 59 cirugías estéticas a lo largo de su vida Instagram: @jennyleetx

Mucho le costó sentirse bien con su cuerpo y apariencia, motivo por el cual recurrió a diversas cirugías estéticas para intentar encontrar una solución, que tampoco llegó con su nuevo aspecto. La mujer, que fue nombrada como “la doble de Barbie”, sigue sin encontrarse satisfecha con cómo se ve. No obstante, su cuarta rinoplastia le trajo algo de consuelo. “Ahora miro mi nariz y digo: ‘¡Es perfecta!’”, le contó a Oprah años más tarde.

Ahora, empieza un nuevo camino. Pese a tener 59 operaciones encima, extraña los momentos donde el contador era más bajo. “Miro algunas fotos donde era más saludable y feliz y extraño esos días. Tengo que aceptar el hecho de que, por una vez en mi vida, no tengo el control de mi cuerpo”, se sinceró.