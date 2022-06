Cien años de soledad: comenzó el casting para la serie de Netflix y cualquier persona puede audicionar

Cien años de soledad es una de las novelas más exitosas del escritor colombiano Gabriel García Marquez y esta historia llegará a la pantalla chica de la mano de la plataforma de streaming conocida como Netflix, que compró los derechos hace tres años. Lo novedoso es que para esta serie, la productora de cine y televisión Dynamo, inauguró la convocatoria de actores para protagonizar esta historia en un casting abierto, es decir, que cualquier persona se puede inscribir.

“Los rumores son ciertos y ahora podemos compartirles esta noticia que nos alegra mucho”, comienza el comunicado de Dynamo mediante la red social Instagram que compartieron este 23 de junio. ”¡Abrimos un #casting para encontrar a los personajes de #CienAñosDeSoledad! (...) es un casting para todos los talentos así que anímense a participar e inscríbanse. Así que pueden entrar a la página y postularse”, explica el mensaje de la productora que estará encargada de llevar la “obra maestra” de la literatura hispanoamericana a la plataforma de streaming.

Publicación de Dynamo, productora que llevará Cien años de soledad a Netflix Instagram

Cabe mencionar que los interesados en postularse, ya sea actores profesionales o sin experiencia, tienen tiempo hasta el 23 de julio a las 02:00 pm. Lo único que deben hacer es ingresar a la página y llenar un formulario con algunos datos personales. Si los postulantes tienen alguna duda, hay una sección de preguntas frecuentes en el que evacuarán todas sus dudas.

Dynamo es una productora que ya participó de algunos proyectos exitosos de Netflix como Narcos, El robo del siglo o Historia de un crimen: Colmenares. Los encargados tendrán el desafío de abordar casi todo el contenido de la novela, según relató Francisco Ramos, vicepresidente de contenido para América Latina en Netflix, a los medios de comunicación.

Gabriel García Márquez, autor de Cien años de Soledad. Novela que se transformará en una serie para Netflix Ulf Andersen - Hulton Archive

Cien años de soledad es una de las obras literarias más leídas en español y una de las más traducidas en la historia y fue incluida como una de las 100 mejores novelas en español del siglo XX. Gabriel García Márquez narra la historia de las siete generaciones de la familia Buendía, quienes vivían en un pueblo llamado Macondo. Al abarcar cien años, la historia cuenta con decenas de personajes, por lo que los productores de Dynamo tendrán un arduo trabajo para encontrar a las personas ideales para cada papel.

Si bien no hay fechas de inicio de la filmación, y mucho menos fecha de estreno, la plataforma logró un acuerdo por los derechos de la novela del colombiano. Sus hijos, Rodrigo y Gonzalo, serán productores ejecutivos de la serie, que será filmada, en mayor medida, en Colombia.

Gabriel García Márquez rechazó ofertas para llevar su novela al cine

Los registros señalan que fueron varias las veces que productores y directores tentaron a García Márquez con filmar Cien años de soledad para el cine o la televisión, pero una en particular ganó notoriedad. Fue una propuesta realizada por Anthony Quinn, el actor y director de origen mexicano que intentó convencerlo con una oferta pública de 1 millón de dólares a finales de la década de los 70.

El hecho no habría pasado de ser una mera anécdota si no fuera porque el ganador de dos premios Oscar obtuvo una desmentida del colombiano en una de las columnas que escribía en esa época. Quinn, según relató el propio García Márquez, lo había acusado en una revista española de comunista y de pedirle que la oferta económica no se haga pública. Finalmente, ambos se conocieron en una cena, pero de la oferta no se volvió a hablar. El colombiano revelaría también que mucho antes de aquello ya le había ofrecido 2 millones por llevar al cine la novela.