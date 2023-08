Batió su propio récord en Los 8 escalones e iba por los 18 millones, pero una pregunta culinaria terminó con su buena racha

escuchar

“Bienvenidos a Los 8 escalones de los tres millones. Inédito juego porque Santiago hoy va por 18 millones de pesos”. Con esas palabras arrancó Guido Kaczka este martes su programa por la pantalla de eltrece. “Bueno, bueno, Santiago, estas que... ‘¡mamita!’. ¿Con los 18 millones de pesos que harías? Mira la pregunta como es ahora”, continuó el conductor. El campeón de 19 años, que sonreía ya más acostumbrado a la exposición y a las cámaras, le dijo: “Tengo que sentarme a hacer cuentas de nuevo. ¡No sé ni que hacer!”. Su comentario desencadenó risas en el estudio y dio inicio a la primera ronda de preguntas. Iba en camino a su sexto triunfo, pero tuvo un traspié y una peculiar pregunta lo dejó en las puertas de romper un nuevo récord.

A lo largo de las emisiones, quedó demostrado que ganar Los 8 escalones no es nada fácil. Requiere un amplio conocimiento en múltiples áreas, aprender a manejar los nervios y la ansiedad del vivo, y tener también una cuota de suerte. En el último tramo, el mayor monto de dinero que se entregó fueron 9 millones de pesos. Varios compitieron por los 12, pero nadie logró alcanzarlo, hasta que llegó Santiago, que no solo lo consiguió, sino que se superó a sí mismo y ganó 15 millones. El martes, compitió para batir otro récord: ser el máximo ganador en cantidad de participaciones.

Santiago tiene 19 años, ganó 15 millones en Los 8 escalones y compitió por los 18 (Foto: Captura eltrece)

El joven de San Cristóbal inició el juego con el pie derecho. Firme y seguro avanzó escalón por escalón. Guido le preguntó si repasaba en casa, ya que era la sexta noche que participaba, pero él le dijo que no, que aprovechaba el tiempo libre para descansar. Finalmente, llegó al sexto escalón, el de “imágenes del mundo” donde, inesperadamente, tuvo un traspié con dos preguntas que lo dejaron afuera.

Le mostraron una imagen y le preguntaron: “¿Cómo se llama este elemento utilizado durante siglos en la navegación marítima? Sextante o calibre”. Él optó por la segunda opción cuando la correcta era la primera. En el programa no solo un participante depende de sí mismo, sino también de los demás, porque el rival también juega. El estudiante de Ciencia Política tuvo una segunda oportunidad para continuar, pero terminó rompiendo su “buena racha”.

“¿Qué producto de consumo masivo se obtiene a partir de estas semillas? Café o chocolate”, fue la segunda pregunta. Él analizó detenidamente la imagen y respondió que eran de café, pero lamentablemente Guido tuvo que corregirlo: “Los granos de café son bastante más pequeños que los de chocolate... incorrecto. Chocolate”. Fue así como Santiago quedó eliminado, lejos de los 18 millones, pero con un recorrido y un importante monto ganado que son enteramente suyos.

Con dos errores, Santiago quedó eliminado de Los 8 escalones a un paso del récord de los 18 millones de pesos (Foto: Captura eltrece)

“Señoras, señores, lo que no sucedió en cinco juegos hechos por Santiago; dos errores en un mismo escalón”, anunció Guido. “Bien fuerte el aplauso para Santiago, que es el hombre récord de Los 8 escalones en cantidad de millones y comparte, junto a Alexis, la cantidad de los juegos”, continuó el conductor y rápidamente todo el estudio lo felicitó por su juego.

Santiago compitió por 18 millones de pesos en Los 8 escalones y una pregunta lo dejó afuera

El conductor no ahorró en elogios y en reconocer su recorrido que fue prácticamente perfecto: “¡Jugaste fantástico! A veces sucede, dos errores te dejan en este escalón”. Feliz por su experiencia y por todo lo que consiguió y aprendió, el campeón se despidió del programa, pero no sin antes agradecer. “La pasé muy bien, fue muy divertido. El jurado impecable y todos me trataron muy bien, así que estoy muy contento de haber participado”.

Por último, el conductor destacó que era “supereducado” y finalmente anunció los nombres de quiénes avanzaban al siguiente escalón, solo que, a diferencia de los últimos cinco programas, no incluyó el nombre de Santiago.

