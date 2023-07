Guido Kaczka se sorprendió con el amuleto de un participante de Los 8 escalones: “Vi el aparato y me asusté”

escuchar

El programa Los 8 escalones de los tres millones trae consigo singulares historias de sus participantes. Basado en un concurso de preguntas y respuestas, donde las personas deberán contestar correctamente para ir subiendo escalones y así estar cerca del premio mayor, el conductor Guido Kaczka dialoga constantemente con los concursantes y logra conocer un poco más de su historia y qué los llevó a anotarse.

Al ir avanzando los escalones, Kaczka tomó contacto directo con cada uno de ellos y en esta ocasión se topó con un extraño amuleto que llevaba consigo un participante llamado Matías, quien sacó de su bolsillo una pequeña radio portátil y se la mostró al conductor. En un principio, Guido no salía de su asombro al ver este tipo de dispositivo que se utilizaba hace algunos años. “¿Qué es eso?”, deslizó, para iniciar la conversación.

El extraño amuleto de un participante de Los 8 escalones

Acto seguido, el protagonista de esta historia mostró a cámara la radio y le amplió su antena, la cual sirve para buscar señal: “Es una radio que le regalé a mi abuela. Mi abuela era fanática de las radios”, deslizó Matías, ante el asombro de los presentes en el estudio de televisión.

De inmediato, el presentador televisivo tomó cartas en el asunto al dirigirse al lugar donde se encontraba el participante para observar en primer plano el artefacto: “¡Ah!, Vi un aparato y me asusté. No se puede estar conectado a nada en este juego”, explicó y al instante, Matías mostró cómo la radio se encontraba sin pilas, por ende no funcionaba.

La radio portátil del participante

Por otra parte, el concursante aseguró que se trataba de un recuerdo familiar para darle más entidad a este instrumento que tenía en su bolsillo. Tras contar su historia, Carmen Barbieri, uno de los jurados del programa, contó una experiencia personal de su padre con este elemento portátil para darle un cierre a este curioso momento: “Mi papá tenía una de esas y escuchaba hasta Chile con la antena, que la ubicaba. Maravilloso. Escuchaba las transmisiones de Chile y Montevideo”, explicó.

La pregunta sobre Diego Maradona que le hizo perder $12.000.000 a un participante

Con diferentes temáticas, este concurso de preguntas y respuestas puede complicar a cualquier participante, que, entre los nervios y la tensión, puede tener algún desliz. Así le paso a Pablo, quien ganó tres veces Los 8 escalones, pero, curiosamente, perdió por responder mal una pregunta acerca de Diego Maradona.

La pregunta en cuestión para Pablo fue acerca del primer Mundial que disputó Pelusa y su respuesta debía basarse en verdadero o falso. “El primer mundial de FIFA de mayores que disputó Diego Armando Maradona fue México 86. ¿Verdadero o falso?”, indicó Guido.

La pregunta que dejó a Pablo lejos de romper el récord de Los 8 escalones

Conocedor del deporte, el participante no se mostró dubitativo e increíblemente contestó “verdadero”, sin recordar que, anteriormente, Maradona disputó el Mundial de 1982. “Indudablemente, muchos deben recordar que él queda afuera de la selección de (César Luis) Menotti en el ‘78. Estaba separado y fue a jugar el juvenil, campeón en Japón. Pero, en los grandes, la carrera de él comienza después del ‘78. En el ‘82 ya juega”, explicó Enrique Macaya Marquez para darle un cierre.

