Ben Affleck: “Mi hija se burló de mi historial amoroso”

Uno de los puntos de los que Ben Affleck evita hablar a toda costa en las entrevistas se encuentra vinculado con sus relaciones amorosas. La estrella de Hollywood salió con algunas de las mujeres más bellas del mundo, pero con ninguna pudo continuar su romance durante mucho tiempo.

En una entrevista con Jimmy Kimmel, el actor reconoció que incluso sus hijos, Violet, de 20 años, Seraphina, de 17, y Samuel, de 14, producto de su matrimonio con Jennifer Garner, ya optaron por no pedirle más consejos sentimentales debido a su mala racha en el amor.

“Mis hijos hablan durante la cena y, ya sabes, hablan de sus amigos, de los dramas y de las relaciones. Y yo tengo algo de experiencia vivida. Así que creo que vale la pena compartir algunas lecciones que, ya sabes, son el tipo de cosas que les transmitimos a nuestros hijos”, comenzó a contar.

El actor contó con humor que sus hijos ya no quieren escuchar sus consejos amorosos (Foto: Captura de pantalla Jimmy Kimmel Live)

Sin embargo, según recordó, una noche quiso hacer una intervención en una de las anécdotas que contaba su hija y la respuesta que obtuvo lo dejó perplejo. “Mi hija de 17 se giró hacia mí y me dijo: ‘¿Ah, como si tú fueras el experto en relaciones?’“, recordó entre risas.

Luego, reveló un segundo intercambio que causó aún más risas en el estudio. “Yo estaba con mi hija y fuimos a una librería. Simplemente estábamos mirando libros. Y hay un libro de un francés que se llama Lo siento por todo, y mi hija se vuelve hacia mí, con cara seria, y me dice: ‘Mira, papá, es tu autobiografía’”, expresó.

Ben Affleck explicó que para sus hijos ya no es un hombre "cool" Chris Pizzello - Invision

Pero las ocurrencias de su hija adolescente no lo molestaron en lo absoluto y lo hicieron comenzar a analizar que ya no lo ven como su “ídolo” en todos los aspectos de su vida; sino que ya empezaron a reconocer los errores que tiene como todo adulto y algunas de sus malas decisiones, sobre todo en cuestiones del corazón.

“Lo que descubrí es que ahora no se trata solo de un adolescente que pone los ojos en blanco. En la mesa, empiezo a hablar de algo y ahora los sorprendo mirándose entre ellos. Y me doy cuenta de que soy la caricatura en esta historia, donde los veo diciendo: ‘Oh, papá está diciendo esto otra vez’. No podía imaginarme no siendo el padre guay. Y sin embargo, resulta que...”, concluyó al admitir que ya no es un hombre cool para sus hijos.