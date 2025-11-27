Es hijo de una famosa modelo, tiene 20 años y se suma como actor al elenco de Margarita

La producción de Margarita acaba de presentar su segunda temporada a través de un trailer que revolucionó las redes sociales. La serie juvenil de Cris Morena, heredera del universo de Floricienta, trabaja en sus nuevas entregas para 2026 y ha sorprendido con nuevas incorporaciones al elenco.

Entre las figuras que se suman al equipo aparece Benicio Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, quien a sus 20 años decidió dar el paso que marca el inicio de su carrera actoral. El joven confirmó su llegada a la serie a través de su cuenta de Instagram, con un anuncio que su orgullosa mamá celebró de inmediato al compartir la publicación y dedicarle unas palabras: “Grande, Beni. Felicitaciones”, escribió la modelo.

El joven compartió dos posteos realizados por la plataforma HBO Max: uno donde se lo ve caracterizado con traje gris y cadenas durante el rodaje, y otro con el adelanto de los nuevos episodios.

Benicio, quien desde los 16 años ha incursionado en el mundo de la moda, suma con esta participación su primera experiencia actoral en una ficción de gran escala. Hasta ahora, su trayectoria en el modelaje lo venían manteniendo en un perfil discreto, algo que contrasta con la visibilidad que implica ingresar a una producción de Cris Morena.

Benicio Gravier anunció este nuevo paso en su carrera artística a través de las redes sociales @beniciogravier

El rodaje de Margarita se desarrolló en Uruguay, donde el joven compartió la experiencia con otros actores como Mora Bianchi, Ramiro “Toti” Spangenberg, Franco Yan, Mateo Belmonte y Lola Abraldes.

La segunda temporada de la serie fue presentada recientemente y, durante la misma, Isabel Macedo, figura destacada de la ficción, acompañó a los protagonistas para anunciar una novedad adicional: además de la segunda, habrá una tercera temporada, ambas previstas para el año que viene.

Del modelaje a la actuación

Benicio es el tercer hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier. Nació en 2005 y creció en un entorno familiar muy ligado tanto al mundo empresarial como al de la moda. Tiene dos hermanos mayores, Balthazar, de 25 años, y Tiziano, de 23, y una hermana menor, Taína, de 16. Juntos suelen asistir en familia a los eventos sociales y profesionales en los que participa la modelo.

El joven actor tiene 20 años e incursiona en el mundo de la moda desde los 16 @beniciogravier

Siguiendo los pasos de su mamá, Benicio comenzó sus primeras producciones como modelo en 2022. En poco tiempo sumó experiencia al participar del Buenos Aires Fashion Week (BAFWEEK) en 2024 y realizar varias sesiones fotográficas en el exterior, lo que le permitió afianzar su perfil dentro del ámbito del modelaje.

Además de su interés por las pasarelas, el joven es fanático del deporte. Juega al paddle con frecuencia y, durante su infancia y adolescencia, participó de distintas competencias de esquí, actividad que practica desde muy chico y que forma parte de los hábitos deportivos de la familia.

Valeria Mazza, junto a su familia, en una producción de fotos que hizo Benicio

El robo en la casa familiar

Días atrás, la familia Mazza-Gravier sufrió un intento de robo en su domicilio de Acassuso, en San Isidro. Según informaron fuentes judiciales, a partir del análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas, y de testimonios recolectados en la zona, fueron identificados cinco jóvenes de entre 18 y 19 años que habrían participado en el hecho.

El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, ordenó ocho allanamientos de urgencia con el objetivo de detener a los sospechosos. Siete de los operativos se llevaron a cabo en Tigre y uno en San Isidro. En los domicilios se secuestraron prendas que, según los investigadores, coincidirían con la vestimenta utilizada por los jóvenes el día del hecho, de acuerdo con la comparación realizada con imágenes de las cámaras de seguridad.

Según relató Mazza, los ladrones ingresaron por la parte trasera de la propiedad y se llevaron una mochila que encontraron en el parque. La secuencia fue vista por su hija, que comenzó a gritar, lo que provocó que los intrusos abandonaran el objeto y huyeran. Gravier, en declaraciones televisivas, explicó que los ladrones “pensaron que no había nadie” y escaparon al detectar movimiento dentro del domicilio.