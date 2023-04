Benjamín Vicuña protagonizará una historia de amor con Lucía Galán en el nuevo videoclip de Los Pimpinela

escuchar

“Perdón, ¿nos conocemos de algún lado?”, le preguntó un hombre a una mujer, apenas la vio en una librería. “Creo que no”, le respondió ella sin quitarle los ojos de encima. Esas personas eran Benjamín Vicuña y Lucía Galán en el videoclip de “Cuando lo veo” de los Pimpinela que se estrenó en 2022. Sin embargo, la relación entre los personajes no terminó ahí, porque el viernes 28 de abril estará disponible una segunda parte de la historia. En un adelanto se pudo ver el rol que cumplirá el actor chileno y los fanáticos cuentan las horas para poder conocer el resultado final.

“Cuando lo veo” fue un tema que lanzaron Los Pimpinela en 2022 y que contó con la participación especial de Benjamín Vicuña. Allí el actor chileno interpretó a un piloto de avión que se enamoraba de una mujer casada (Lucía Galán). Vivieron un apasionado romance a escondidas y él la invitó “a irse juntos, lejos”. Ella armó las valijas, dispuesta a entregarse a la pasión, pero a último momento miró a su marido y decidió quedarse con él. Sin embargo, en la última escena del videoclip, que marcó un salto en el tiempo de un año desde la última vez que se vieron, los amantes se reencontraron. Esto dio dos escenarios posibles: simplemente un final abierto o la posibilidad de una continuación.

En 2022, Benjamín Vicuña participó del videoclip de "Cuando lo veo" de los Pimpinela (Foto: Captura de video)

La segunda opción es la correcta. Los intérpretes de “Dímelo y delante de ella” confirmaron que la historia tendría una segunda parte, con videoclip y música incluida. El tema se llama “Lloro” y estará disponible el 28 de abril. Si bien faltan un par de horas, el lanzamiento de algunas imágenes dieron cuenta de lo que podría suceder entre los personajes de Lucía Galán y Benjamín Vicuña. “En pocos días descubriremos juntos, el desenlace de esta gran historia de amor”, advirtieron en las redes.

En las imágenes del adelanto se pudo ver a Lucía Galán vestida de negro mientras caminaba por las calles y se secaba las lágrimas. Otra de las escenas la mostró en una habitación embalada con varias cajas, como si se estaría mudando. En un momento llega su hija y la abraza, aunque su expresión demuestra que algo la preocupa.

Adelanto de "Lloro" el nuevo tema de los Pimpinela con la participación de Benjamín Vicuña

Asimismo, en otra parte, se la vio a ella registrándose en un hotel mientras llegaba una tripulación de vuelo. Si bien no se pudieron advertir los rostros, algunas imágenes dieron cuenta de que Vicuña volvió a interpretar su personaje de piloto de avión, por lo que quizás podría pensarse en un reencuentro. “¿Tuvieron su segunda oportunidad? ¿O el tiempo que cambia todo no los dejo volver?”, fueron algunos de los interrogantes que plantearon a través de posteos en las redes.

En el videoclip, Benjamín Vicuña interpreta a un piloto de avión (Foto: Captura de video)

Además, de un adelanto del videoclip también se pudo escuchar parte de la letra de “Lloro”: “Mi vida está en pausa / desde que te fuiste / me mata la pena / me mata el vacío. / Y lloro, /cuando digo tu nombre, / y nadie responde, / me acuesto y lloro. /Y me quedo dormida / abrazada a tu ropa / recordando todo, / tuve miedo a quererte, / no supe ser fuerte / y te dejé solo”.

Asimismo, se pudo advertir la participación en la canción de Joaquín Galán, quien también aparece en el videoclip y canta: “Y lloro, / porque no se dio cuenta, / hasta que él ya no estaba / cuanto lo quería. / Porque él le enseñó / que se puede volver a soñar / cada día. / Porque si ella volviera / a encontrarlo de nuevo / no lo perdería”.

LA NACION