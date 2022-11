La reacción de Claudia Villafañe al cruzarse con Lucía Galán en un evento: “No soy rencorosa”

escuchar

Por primera vez, Claudia Villafañe y Lucía Galán se cruzaron en un evento. La exmujer de Diego Armando Maradona y la cantante -que mantuvo un romance con el fallecido futbolista, en 1982- nunca habían tenido la oportunidad de estar cara a cara, y si bien el cruce podría haber terminado con reproches y destratos, nada de eso sucedió.

El encuentro se dio anoche en la Embajada de Francia, donde Mirtha Legrand recibió el mérito sobresaliente de “Legión de Honor”, una distinción de carácter honorífico que suele concederse tanto a hombres como a mujeres, de nacionalidad francesa o extranjeros, que hayan logrado méritos extraordinarios dentro del ámbito civil o militar en ese país.

Lo primero que se pudo ver en la nota emitida este jueves por Intrusos fue a las dos mujeres saludando a cámara, una al lado de la otra. Luego, las cámaras fueron testigos del gesto de la mamá de Dalma y Gianinna, quien se dio vuelta y le sonrió a la integrante de Pimpinela.

“La saludé a Lucía como saludé a mucha gente que conozco hace muchos años y que por ahí no veo asiduamente. Pero nada, todo bien”, explicó Claudia. “No soy rencorosa” , agregó de inmediato, en clara alusión al intenso y breve romance que vivió Maradona con Lucía cuando ellos eran pareja. “¿Cómo está tu corazón?”, le preguntó entonces Alejandro Guatti. “Todo bien, por suerte. Como siempre”, respondió, escueta, y disparó una gran sonrisa.

“Hubo un encuentro muy especial con Claudia Villafañe, y ella dijo que no había rencores”, encaró Guatti entonces a Lucía Galán. “No, para nada. Nunca hubo ningún rencor”, sostuvo la cantante. “ Que no hayamos hablado nunca las dos no significa que las dos sepamos la realidad y la verdad real de la historia y respetemos esa historia que quedó en un lugar muy preservado y muy cuidado ”, agregó.

“Jamás hemos tenido ningún roce”, continuó Galán, y reveló un gesto que la exmujer del Diez tuvo con ella en uno de los momentos más difíciles de su vida: “ Ella, cuando falleció mi mamá en el 2020, fue una de las primeras en mandar un mensaje muy cariñoso, y yo también siempre traté de estar ahí cuando Diego estaba mal, si ella lo necesitaba. Fue un encuentro totalmente natural ”, cerró.

La apasionada historia de amor entre Lucía y Diego

Se conocieron en 1982, cuando Diego estaba distanciado de Claudia y mantuvieron un romance fugaz pero tan intenso que hasta se dijo que ella había quedado embarazada. “Yo entiendo que a veces muchos usan la televisión como una catarsis o como algo psicoanalítico, pero yo tengo mi terapeuta y abro la puerta de mi vida hasta un punto en el que está involucrado el buen gusto. Hay cosas que quiero que se sepan y otras que no. Así que, si fuera mentira o verdad, jamás lo diría en un programa porque es algo muy delicado”, dijo Lucía Galán en el programa radial de Catalina Dlugi, hace ya un tiempo. “Yo soy la que digo ‘hasta acá’. Hay temas que prefiero seguir conservando en mi círculo íntimo”.

Cuando vivieron el apasionado romance, el dúo Pimpinela pasaba por un momento de gran popularidad gracias a la canción “Olvídame y pega la vuelta”. Y Diego ya era una estrella que jugaba en el Barcelona. “ Nunca fue una relación secreta y sí muy seria. En ese momento él me dijo que estaba separado de Claudia y pasábamos mucho tiempo juntos. Quiero decir que era difícil poder tener una doble vida ”, explicó ella.

Juntos, Lucía y Diego grabaron el tema “Querida amiga”, dedicado a Doña Tota, la madre del futbolista, quien no solo estaba al tanto de la relación sino que además parecía estar muy contenta con la cercanía entre Galán y su hijo. “Mi mamá (María Engracia Cuervo) también tenía una excelente relación con Doña Tota. Íbamos muy seguido a la casa de la calle Cantilo y tomábamos mate. Todo se dio de manera muy natural, nada era preparado ni con invitación. La Tota y Don Diego eran dos personajes maravillosos y hablábamos mucho tiempo. Diego y su mamá tenían una relación muy simbiótica y muy linda, de mucho cariño, de respeto y admiración”, recordó la artista en esa misma entrevista.

