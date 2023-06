La sorpresiva revelación de Benjamín Vicuña sobre su situación sentimental: “Es mi esencia”

escuchar

Benjamín Vicuña se encuentra en uno de los momentos más plenos de su vida. Tras casi un mes de la publicación de su libro, dedicado a su hija Blanca, fallecida hace más de diez años a causa de una neumonía hemorrágica; el actor reveló que se siente “tranquilo” y habló sobre su situación sentimental, en una conversación en la que se refirió a Carolina “Pampita” Ardohain y María Eugenia “la China” Suárez: “Siempre fui así”.

“Vivo algo por primera vez en mi vida que, efectivamente, estoy solo. De estar soltero”, señaló el actor chileno en una entrevista en De tú a tú (Canal 13 de Chile), con Martín Cárcamo. “Desde que soy chico, desde los 16 o 17 años, siempre estuve pololeando o con novia”, apuntó.

Benjamín Vicuña y sus hijos instagram @machadito_arte

En tanto, el actor hizo referencia a sus relaciones pasadas con Pampita, con quien tuvo a Beltrán, Benicio, Bautista y Blanca; y con la China Suárez, de cuyo vínculo nacieron Magnolia y Amancio. “Después estuve diez años, después siete. Y ahora estoy concentrado en mis hijos, en mi trabajo, que también es muchísimo”, advirtió. Y agregó: “Y esperando un poquito a sanar, a estar tranquilo, como para poder estar bien y entero, para poder empezar uno algo”.

Benjamín Vicuña reveló su situación sentimental y se refirió a la China Suárez y Pampita

Entonces, el conductor le consultó por su deseo de tener más hijos o de vivir con una pareja en la actualidad. “Hoy, particularmente en este momento, estoy súper cerrado a imaginar cualquier cosa. Pero sí pienso que la vida me va a llevar a ese lugar, que es mi esencia. Vivir la vida de a dos”, expresó.

Cabe destacar que la última relación que se hizo pública del intérprete de La memoria del agua fue un vínculo pasado con Cecilia Bolocco, que salió a la luz semanas atrás gracias a un periodista chileno. “Yo soy parejero, a no ser que tuviera una fractura o una desilusión o una revelación muy grande en mi vida para tomar otro camino. Pero a mí me gusta las cosas de a dos. Siempre fui así, desde chico”, destacó.

“Voy a volver con todo”

A pesar de que el actor chileno aseguró que se siente muy cómodo y tranquilo en la etapa que atraviesa actualmente, no descartó volver a formar una familia con otra persona. “Ahora estoy viviendo una experiencia. Pero yo soy familiero, me gusta que la casa esté llena de ruido. En algún momento, mis hijos se van a ir de la casa y ese vacío va a estar, pero no por eso voy a perder mi esencia”, señaló.

Y cerró: “Voy a volver con todo, a apostar sin miedo. No conozco una manera de amar que no sea jugando con todo”.

Benjamin Vicuña y su hija Blanca

En tanto, como expresó él mismo, el actor se centra en sus proyectos laborales mientras se encuentra instalado en Buenos Aires; así como en disfrutar de sus hijos. Recientemente, Vicuña publicó el libro Blanca: la niña que quería volar, en el que plasmó su duelo por el fallecimiento de la pequeña, el 8 de septiembre de 2002, luego de pasar varios días internada ante una enfermedad que contrajo por una bacteria que ingresó a su organismo durante unas vacaciones familiares en Cancún.

