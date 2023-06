El inesperado posteo de Stefy Xipolitakis en medio de la internación de Silvina Luna: “Tenemos una bomba en nuestro cuerpo”

escuchar

El estado de salud de Silvina Luna causó una gran preocupación y mantiene en vilo al mundo del espectáculo, desde su internación en terapia intensiva en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde permanece desde el 14 de junio. La modelo sufrió una complicación en los pulmones debido a una bacteria, que comprometió su cuadro. En las últimas horas, Stefy Xipolitakis compartió un desgarrador posteo y le envió fuerzas a la actriz: “Tenemos una bomba en nuestro cuerpo”.

“Anoche, los médicos extubaron a Silvina Luna para ver cómo pasaba la noche. Está consciente y hablando”, señaló Ángel de Brito en las últimas horas, sobre la actualización del estado de salud de la modelo. Días atrás, según trascendió, Luna sufrió una complicación en sus pulmones debido a una bacteria, que complicó su estado renal, mientras se mantenía a la espera de un trasplante de riñón. La actriz sufre desde hace años hipercalcemia e insuficiencia renal, a consecuencia de una cirugía estética a la que se sometió con el médico Aníbal Lotocki, quien fue denunciado en varias ocasiones por mala praxis.

Silvina Luna se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Italiano (Fuente: Instagram/@silvinalunaoficial)

En las últimas horas, Stefy Xipolitalis, quien reveló que pasó por el consultorio del mismo médico, compartió un desgarrador posteo y le mostró su apoyo a la actriz. “Es un tema muy delicado y obvio que me compete a mí. Le deseo una pronta recuperación a Silvina Luna”, comenzó. Y siguió: “A cualquiera de todas las que pasamos por las manos de ese asesino nos puede pasar lo que le está pasando a ella, porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo”.

Stefy Xipolitakis compartió un mensaje en apoyo a Silvina Luna

“Pasé muchos años de terapia para poder hablar de esto y, para que no me haga peor de lo que una ya lo lleva, lo expreso por acá. Para poder cuidar mi psiquis y poder seguir con mi alegría y mi música en mis momentos lindos, en donde fluye mi energía”, expresó la modelo, que apuntó que se encuentra fuera de la Argentina en estos momentos.

Y cerró: “Las cosas están en la Justicia. Lamento profundamente lo que está pasando con SIlvina. Le mandamos mucha luz y justicia”.

Los mensajes que Luna le envió a Lotocki después de la cirugía

Silvina Luna sufrió una insuficiencia renal a causa de una intoxicación por metacrilato, a raíz de la cirugía estética a la que se sometió en 2010 de la mano de Aníbal Lotocki, por un aumento de glúteos. El cirujano fue denunciado por mala praxis por la actriz, pero también por otras víctimas, como Pamela Sosa, Gabriela Trenchi o la mencionada Stefanía Xipolitakis.

En 2012 Silvina Luna le escribió a Aníbal Lotocki preocupada por su estado de salud (Foto: Captura TN)

Dos años después de la intervención, en 2012, la preocupación de Luna se encendió y le envió sus consultas al médico, que se filtraron recientemente. “Aníbal, te cuento que estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si viene de la inflamación en la cola”, señaló la modelo. Y detalló: “Donde me rellenaste, tenía un hematoma. Me duele que casi no puedo sentarme”.

Las respuestas de Lotocki a la preocupación de Luna por su estado de salud tras la operación (Foto: Captura TN)

En tanto, Lotocki únicamente le respondió: “Lo que sentís es parte de la cicatrización. Necesitás masajes o drenajes en la zona. Tenés que empezar a hacer gimnasia”.

