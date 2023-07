Las conmovedoras palabras que el hermano de Silvina Luna le dijo a Flor de la V en el hospital

escuchar

Este lunes, Flor de la V., al frente de Intrusos (América), contó que el domingo se acercó hasta el hospital donde se encuentra internada en estado delicado Silvina Luna. La conductora aseguró que quiso sacarse dudas acerca de la situación de Luna, a quien calificó de “querida amiga de muchos años” y abrazar a Ezequiel, hermano de la modelo, que no se despega de ella en ningún momento. De la V. aseguró que la “entristece completamente” la situación pero que, gracias a unas palabras que le dedicó el hermano de la rosarina, regresó a su casa “bastante más tranquila”.

La salud de Silvina Luna, que está internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano desde hace varios días a causa de una bacteria que afectó, en principio, sus pulmones, es uno de los temas que más preocupan al mundo del espectáculo durante estos días. En ese contexto, además de ser la conductora de un ciclo dedicado a ese rubro, Flor de la V. compartió muchos escenarios y programas de televisión con Luna. Y desde ese lugar habló este lunes en el comienzo de Intrusos.

Flor de la V. contó que visitó el hospital donde está internada Silvina Luna

“Tenemos que hablar de una querida amiga, de la salud de Silvina Luna”, arrancó la conductora, y añadió: “Durante el fin de semana se habló muchísimo, hubo muchas especulaciones, cadenas de oración, videos, y yo me acerqué al Hospital Italiano, a saludar al hermano”.

De inmediato, la actriz aclaró que “sabía que no iba a ver” a la exGran Hermano, porque “una paciente que está en ese estado uno no puede acercarse a terapia intensiva directamente”. Entonces, de la V. aclaró cuáles eran sus intenciones al acudir al Hospital Italiano: “Simplemente (quería) acercarme, me quería sacar las dudas de la información que se decía y también abrazar al hermano”.

Siempre en un tono y con un gesto que dejaba traslucir tristeza y preocupación, la conductora añadió: “Quiero decir que Silvina es una querida amiga de muchísimos años y lamento muchísimo y me entristece completamente todo lo que está sucediendo, y sobre todo esto de decir las altas y bajas, que supuestamente dicen que tiene. La familia se mantiene con bastante hermetismo”.

“El hermano fue muy gentil”, continuó su relato la actriz y cómica, que después aclaró: “En el momento en que llegué le estaban haciendo un estudio pero me mandó un mensaje hermoso que agradezco. Y fue alentador también”.

Silvina Luna y Flor de la V. compartieron muchos proyectos, en teatro y en televisión, como en el caso de La Pelu (foto), el programa de Telefe que comenzó en el año 2012 Captura Telefe

Enseguida, De la V. contó de qué se trataba lo que le había escrito el hermano de la rosarina: “Yo le escribí una esquelita para que se la diga a Silvina de parte mía, porque pasamos muchos momentos hermosos, nos hemos divertido mucho con Silvina, es una persona que quiero, y él me dijo: ‘Seguramente eso se lo vas a decir vos, se van a juntar y se lo vas a decir’”.

“Entonces, me fui a mi casa bastante tranquila”, concluyó la conductora, que de inmediato continuó con el programa.

Silvina Luna atravesó diversos problemas de salud tras una intervención estética que se realizó en la clínica del doctor Anibal Lotocki, que fue condenado por daños graves

Hace unos días, también al referirse al estado de salud de su amiga, De la V había recordado el camino que ambas hicieron juntas en el mundo del espectáculo: “Con Silvina empezamos juntas con Gerardo Sofovich hace muchísimos años, queriendo todo. Queriendo triunfar, que nos vaya bien en la vida… En la Peluquería, en el año 2003… Hicimos muchísimos éxitos. En el teatro hemos hecho cantidad de obras, desde el Champagne las pone mimosas, en el Teatro Astros, Lola Membrives… Hemos pasado momentos increíbles, nos hemos reído y hemos llorado”.

Luna se encuentra en terapia intensiva y, hasta el lunes por la tarde, entubada, luego de atravesar una gran cantidad de problemas de salud, que se relacionarían con la mala praxis en una intervención estética que le realizó en 2010, en su clínica, el doctor Aníbal Lotocki, a quien la justicia condenó, en 2021, a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación por daños graves.

El hermano de Silvina Luna, Ezequiel, la acompaña en el hospital italiano todo el tiempo y le dejó a Flor de la V. un mensaje "tranquilizador" Archivo

Sin embargo, mientras el estado de Luna se agravaba, necesitaba diálisis para el funcionamiento de sus riñones y se encontraba en lista de espera para un trasplante de ese órgano, el doctor Lotocki continuaba trabajando (hasta el día de hoy), ya que su condena aún no está firme.

LA NACION