Luisa Albinoni recordó cuando Beatriz Salomón se separó de Alberto Ferriols: “Trabajó pese a que estaba enferma”

Alberto Ferriols, exmarido de Beatriz Salomón, se ubicó en el centro de la polémica tras ser allanado y detenido el jueves por la mañana. El accionar de las fuerzas de seguridad llegó un par de semanas después de que sus hijas presentaran una denuncia contra él, en la que sostuvieron que en su casa tenía guardadas varias armas. En medio de la debacle que se desató con la noticia, se volvió a debatir la escandalosa separación del médico y la actriz y, en este marco, Luisa Albinoni recordó los duros momentos que atravesó su amiga después del final de su relación. “Siguió estando enferma, con problemas físicos, siguió haciendo la gira para juntar un peso”, sostuvo.

Luisa Albinoni recordó a Beatriz Salomón

A pesar de que se mantuvo alejado de los medios durante un largo período de tiempo, Alberto Ferriols volvió a encontrarse en la mira del ojo público cuando trascendió la denuncia que le hizo una de sus hijas. Bettina, quien tiene 18 años y hasta hace un par de semanas vivía con él, se escapó una noche de su casa para ir a pedir ayuda. Luego de encontrarse con Daniel Salomón, su tío, se presentó en una comisaría y dejó asentado que su padre no solo poseía varias armas en su casa sino que en repetidas ocasiones la había amenazado con las mismas.

El jueves por la mañana, la Policía allanó la casa del cirujano y, efectivamente, se encontraron con un arsenal de armas, municiones, cuchillos de caza, picanas y esposas, varias de ellas sin la debida autorización legal para tenerlas. En consecuencia, fue detenido. Dentro de este marco, Luisa Albinoni -mejor amiga de Beatriz Salomón- acudió a Cortá por Lozano (Telefe) para hablar sobre los últimos días de la exvedette y, en plena entrevista, recordó los duros momentos que vivió tras su separación.

Alberto Ferriols fue detenido por amenazas y tenencia de armas de fuego

Beatriz Salomón se casó con Alberto Ferriols en 1999 con el deseo de formar una familia. Al no poder tener hijos de manera biológica decidieron adoptar. Así llegaron a sus vidas Noelia y, tiempo después, Bettina. Pero el hogar que tan arduamente lograron construir se vio destrozado cuando, en 2004, se separaron en medio de un escándalo. Fue ese año en el que se descubrió a través de una cámara oculta que el cirujano ofrecía intervenciones quirúrgicas a mujeres trans a cambio de favores sexuales.

La actriz se enteró del accionar de su marido en vivo, sentada en el sillón de Intrusos por la noche (América). Aunque él en un principio lo negó, finalmente le contó la verdad y comenzaron el divorcio. El calvario recién comenzaba ya que ella no solo perdió varias oportunidades laborales a consecuencia de la polémica sino que, años después, se enfrentaría a múltiples enfermedades. La última, un cáncer de colon diagnosticado en 2018, le quitó la vida en junio de 2019.

Con la voz tomada por la emoción, la ex MasterChef Celebrity expresó: “Ella no paró de trabajar. Siguió estando enferma, con problemas físicos, siguió haciendo la gira para juntar un peso. A veces llevaba a las nenas. A ella le costaba”. Y recalcó: “Era una gran persona, una gran profesional y una madraza de aquellas”.

En esa línea, por teléfono, acotó Adriana Chaumont, también íntima de la actriz: “Imaginate lo que le costaba que se iba a de una punta a la otra de la Argentina (para poder trabajar)”. Y sumó: “Ella paraba en los hospitales de pueblo a que le filtraran la rodilla”.

Al respecto, Albinoni siguió: “Hicimos la gira juntas, tres años en el Teatro Regina, y a veces nos íbamos 15 días al sur en motor home, porque no podés volver”. “Fue una gran compañera, me duele mucho (lo que le pasó). Ella empezó conmigo, pese a que era cinco años más chica; arrancamos en Recreo 11 (Telefe). Ella era hermosa, arrancaba como modelo, íbamos a hacer presencias para hacer un mango más, siempre pensando en sus hijas, siempre cuidándonos entre nosotras y quejándonos que no alcanzaba. ¡Gran profesional, compañera y una madraza!”, concluyó.