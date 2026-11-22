El fútbol sigue siendo una de las pocas cosas que concentra una gran cantidad de audiencia, dentro de una televisión abierta que viene enfrentando una pronunciada caída del encendido año a año. En 2026, los números de rating que dejó el Mundial de fútbol FIFA demostraron que cada vez que el contenido es atractivo, el público aparece. Pero esos números, como llegaron, se fueron.

Cuando hay un evento relacionado con lo futbolístico, el rating sube. Para muestra basta recordar el promedio de 15,4 puntos del último amistoso del año entre Argentina y Costa Rica. La nueva era post Messi comenzó con un traspié, en la Bombonera, frente a Uruguay pero con la goleada del martes pasado, la albiceleste hizo honor a su historial en el campo de juego.

Boca Juniors viajó a Barranquilla para enfrentar a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana. El Xeneize jugó de local: la relación de hinchas fue de 5 a 1 a favor del equipo argentino, mientras la tribuna de los brasileños ni siquiera estuvo completa.

Boca volvió a ganar un título internacional después de 18 años Fernando Vergara - AP

Pasadas las 19.30, la pelota empezó a rodar en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el partido se transmitió en vivo por ESPN y DSports en TV, y por Disney+ Premium y DGO vía streaming. La primera llegada fue de Santiago Ascacibar que convirtió, pero lo hizo en posición adelantada y la jugada fue anulada. A los 15 minutos, el mediocampista aprovechó un rebote para fusilar al arquero del equipo brasileño y puso el partido 1-0 arriba. Mineiro se equivocó en pases simples y no inquietó en ningún momento a Boca, que monopolizó la pelota. Luego de varios intentos del Xeneize por convertir el segundo tanto, el primer tiempo tuvo una marca máxima de 18,5 puntos, por ESPN, liderando toda la televisión.

El segundo tiempo comenzó con tres cambios en el Atlético Mineiro pero Boca no le dio respiro, ya que, a los dos minutos, Miguel Merentiel convirtió el segundo gol. Desde el fondo, con un pase largo hacia la banda izquierda para Sebastián Villa, que asistió al delantero uruguayo, lograron poner el partido 2-0. Un Boca muy seguro de sí mismo controló las acciones en toda la cancha y Mineiro no logró complicarlo. A los quince minutos, el equipo brasileño pateó al arco pero Álvaro Montero salvó a los xeneizes. Cerca del final, Alan Velasco perdió dos chances de marcar el tercero y el rating llegó allí a los 18.2 puntos en ESPN. Tras cinco minutos de alargue, Boca puso fin a la racha de 18 años sin títulos internacionales y se consagró campeón de la Copa Sudamericana. El promedio previo del partido fue de 24,4 puntos, con 16,4 de ESPN y 8 puntos en DSports.

La final de la Sudamericana complicó el rating de la televisión abierta Aníbal Greco - La nación

El fútbol complicó a la televisión abierta

Los 24 puntos del partido indican que gran parte de la audiencia que consume televisión se fue al cable. Los canales abiertos sufrieron el embate de la final de la Copa Sudamericana y sus números bajaron considerablemente. Pasapalabra se mantuvo entre los 2 y 3 puntos liderando y sólo cuando finalizó el encuentro pudo subir a los 4,7. Lo mismo pasó con la película de eltrece “Cásate conmigo”, con Jennifer Lopez, Owen Wilson y Maluma, que llegó a los 3,2. Por su parte, Secretos verdaderos recorrió las vidas de Marcos Camino, Sergio Denis y la Tota Santillán con sus “heridas abiertas” y llegó a los 1.5 puntos, tercero en la franja. Como era de esperar también le costó arrancar a la competencia entre PH, podemos hablar y Todo sigue igual, que comenzaron con un piso de 5,1 puntos y 3,2 puntos, respectivamente.