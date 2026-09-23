Brad Pitt, actor: “La vida es mejor con un perro; no importa lo mal que te haya ido en el día, entrás por la puerta y ahí está, moviendo la cola, tan feliz de verte”

Brad Pitt se encuentra en plena promoción de su nueva película El corazón de la bestia (Heart of the Beast), en la que interpreta a James Belmont, un oficial de las Fuerzas Especiales que, tras sufrir un accidente aéreo, se ve obligado a sobrevivir en Alaska junto a su perro Odín. Además de hablar de su nuevo film, el actor aprovechó para remarcar la importancia de la adopción de mascotas y cómo los perros son capaces de alegrarle el día y la vida.

“La vida es mejor con un perro. No importa lo mal que te haya ido en el día, entrás por la puerta y ahí está, moviendo la cola, tan feliz de verte, y pensás, ‘Okay, ¿de qué me quejo?’”, expresó el ganador del Oscar en diálogo con Extra durante la premiere de su nueva película en Franklin, Tennessee.

"El corazón de la bestia", la nueva película de Brad Pitt se estrena el 24 de septiembre JASON KEMPIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En esa misma línea, en diálogo con AP enfatizó: “El día es mejor con un perro, es así de simple. No importa cuán malhumorado estés, te das vuelta y están tumbados boca arriba haciendo alguna tontería. ¡Son tan graciosos!”. Asimismo, insistió en que lo más especial es su amor incondicional: “Eso es algo que debemos aprender de ellos. Incluso cuando se meten en problemas, en cuanto les das un poco de amor, están muy presentes”.

Brad Pitt reflexionó sobre su cariño por los perros

Asimismo, durante su entrevista con Extra, fue consultado sobre cómo el trabajo con Uber, el pastor alemán que interpreta a Odín en la película dirigida por David Ayer, influyó en la relación con sus propios perros, Sunday y Vandy. Sobre esto reveló que hubo cierta curiosidad y sorprendió al contar que recientemente una nueva mascota se unió a la familia: “Ahora tenemos un tercero, un perro rescatado. Los perros son graciosos en ese sentido. No se ponen celosos. Simplemente se interesan más. Es como si formaran parte de la fiesta, ¿no?”. En cuanto a la posibilidad de adopción, dijo que por el momento la casa está completa, pero siempre tiene la tentación de sumar un nuevo integrante al clan.

"El día es mejor con un perro, es así de simple", sostuvo Brad Pitt (Foto: Instagram @heartofthebeast)

Pero, además de El corazón de la bestia, con la que llega a los cines el 24 de septiembre, el actor de 62 años tiene varios proyectos en agenda. Próximamente se lo volverá a ver como Cliff Booth, el personaje de Había una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood), por el que ganó el Oscar. Con guion de Quentin Tarantino y dirección de David Fincher, estrenará Las nuevas desventuras de Cliff Booth (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth), una precuela que abordará en profundidad la historia del doble de riesgo, sus enfrentamientos y las acusaciones de que mató a su esposa. Tras su proyección en salas de cine seleccionadas, llegará a Netflix el 23 de diciembre de 2026.

Asimismo, la semana pasada se confirmó que la secuela de Guerra Mundial Z (World War Z), la exitosa película que protagonizó en 2013, ya está en marcha. El sitio Deadline anunció que Paramount está detrás del proyecto y que Pitt volverá a interpretar a Gerry Lane, un extrabajador de las Naciones Unidas que trata desesperadamente de salvar a su familia de una “pandemia” de zombis. Además, el actor será uno de los productores junto a Dede Gardner y Jeremy Kleiner bajo la compañía Plan B Entertainment, mientras que Edward Berger (Cónclave, Sin novedad en el frente) será el director y Dennis Kelly (Utopia) el guionista.