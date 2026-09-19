A 13 años de su estreno, una de las películas más exitosas de Brad Pitt tendrá su segunda parte

Hay un universo llamado “secuelas” que Hollywood no deja de explotar, siendo que en los últimos años se estrenaron desde Gladiador 2 (Gladiator II), Otro viernes de locos (Freakier Friday) y El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2) y más recientemente Hechizo de amor: La magia continúa (Practical Magic 2). Independientemente de que puedan no estar a la altura de su antecesora, hay algo en la nostalgia y en la posibilidad de volver a ver a los actores interpretar a icónicos personajes que sin duda sigue generando un atractivo tanto para el público como para las productoras. Justamente, esta semana se confirmó que una película de ciencia ficción estrenada hace 13 años tendrá una segunda parte y a Brad Pitt como su protagonista.

En 2013, Brad Pitt enfrentó una invasión de zombis en Guerra Mundial Z (World War Z). La película, basada en la novela Guerra Mundial Z: Una historia oral de la guerra zombi (2006) de Max Brooks, dirigida por Marc Forster (Monster’s Ball) y coprotagonizada por Mireille Enos, Daniella Kertesz y Matthew Fox, se volvió un éxito y recaudó 540 millones de dólares a nivel global. Ahora, 13 años después, se confirmó que su secuela ya está en marcha.

Guerra Mundial Z tendrá su secuela con Brad Pitt como protagonista

El viernes 18 de septiembre, el sitio Deadline anunció que Paramount trabaja en una secuela del film de ciencia ficción y que Brad Pitt volverá a interpretar a Gerry Lane, un extrabajador de las Naciones Unidas que trata desesperadamente de salvar a su familia de una “pandemia” de zombis. Además, el actor será uno de los productores junto a Dede Gardner y Jeremy Kleiner bajo la compañía Plan B Entertainment.

Por otro lado, se anunció que la dirección y producción estarán a cargo del alemán Edward Berger, director de Cónclave y ganador del Oscar a mejor película internacional por Sin novedad en el frente (All Quiet on the Western Front). El guion, en tanto, quedará en manos de Dennis Kelly (Utopia).

Trailer de Guerra mundial Z

Según reveló el medio estadounidense, Pitt lleva años interesado en hacer una secuela del film apocalíptico y que habría sido el encargado de convencer a Berger, quien lo dirigió en The Riders, thriller que llegaría a los cines en 2027, de sumarse. Hasta el momento no hay información respecto a la trama de la secuela ni tampoco sobre el elenco. Sin embargo, teniendo en cuenta a su antecesora, es preciso decir que la expectativa es alta y el público está más que entusiasmado.

Edward Berger, director de Cónclave y Sin novedad en el frente, dirigirá la secuela

Si bien actualmente Brad Pitt se encuentra en plena promoción de El corazón de la bestia (Heart of the Beast), la cual se estrena en cines el jueves 24 de septiembre, lo cierto es que Guerra Mundial Z 2 no es la única secuela que tiene entre manos.

Próximamente volverá a interpretar al personaje que le dio el Óscar a mejor actor de reparto: Cliff Booth de Había una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood). Con guion de Quentin Tarantino y dirección de David Fincher, estrenará The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, una precuela que abordará en profundidad la historia del doble de riesgo, sus enfrentamientos y las acusaciones de que mató a su esposa. Tras su proyección en seleccionadas salas de cine, tendrá su estreno en Netflix el 23 de diciembre de 2026.