Brad Pitt reveló cuáles fueron las únicas dos actrices que lo deslumbraron a lo largo de toda su carrera

Con 61 años, Brad Pitt tiene una vasta trayectoria que incluye papeles en variadas producciones de Hollywood que no pasaron desapercibidas por los espectadores. Sin embargo, muy pocos se acuerdan de sus inicios, cuando tuvo que demostrar que no solo era un rostro bonito, algo que rememoró en una entrevista, en la que se sinceró al mencionar cuáles fueron las actrices que lo dejaron sin aliento en aquel entonces.

Brad Pitt protagonizó algunas de las películas más taquilleras de la historia (Foto: Lad Bible)

En su participación en el pódcast New Heights, con los hermanos Jason y Travis Kelce, el actor de 61 años recordó su experiencia con Geena Davis y Susan Sarandon, actrices que él denomina como “categoría A” -por su alto perfil- y con las que compartió elenco en Thelma y Louise, la película de aventura y suspenso que se estrenó en 1991. “Cuando conocí por primera vez a Geena Davis y Susan Sarandon, sí me impresionaron”, afirmó y agregó: “Aunque lo superé rápido”.

Brad Pitt y Geena Davis, en una escena de Thelma y Louise

Allí, el también modelo y productor estadounidense interpretó a J.D., un joven carismático que seduce al personaje de Davis y roba el dinero de las protagonistas, por lo que interpreta una de las escenas “subidas de tono” de la cinta dirigida por Ridley Scott. “Geena fue muy dulce, amable y delicada”, sostuvo. “Esa escena de amor, creo, duró dos días de rodaje. Ella cuidó de mí”, expresó al respecto.

Susan Sarandon y Geena Davis en Thelma y Louise, la clásica película de 1991 Archivo

En 2021, Susan Sarandon brindó declaraciones para el medio Extra e hizo hincapié que el aporte que Pitt hizo fue más allá de su aspecto físico. “Cuando vi la película, lo que realmente me impresionó, además de su buena apariencia y gran cuerpo, fue su sentido del humor porque hizo que ese personaje fuera más interesante, algo que ni siquiera estaba en el guion”, relató.

Brad Pitt en Thelma y Louise Archivo

Y agregó: “Pensé: ‘Este tipo es interesante, no es solo una cara bonita’. Tomó el papel como un personaje en sí mismo y, como se vio en su carrera, siguió explorando nuevos caminos cuando no tendría por qué hacerlo considerando su apariencia”.

Davis también elogió el trabajo de su colega, el mismo que lo catapultó al éxito y por el que lo que su teléfono explotó de llamados. “Él simplemente tiene ‘eso’. Pude darme cuenta cuando audicionaba que era muy talentoso”, contó en 2022 a la revista People, cuando se celebraron los 30 años de Thelma y Louise.

En ese sentido, recalcó que el protagonista de ¿Conocen a Joe Black? (1998) hizo “cosas increíbles a lo largo de los años”, motivo por el cual, no le parecía extraño que haya alcanzado la fama: “Realmente es la estrella del momento y es maravilloso verlo”.

Pese a que Brad demostró su versatilidad para ponerse en la piel de distintos personajes, después de rodar Thelma & Louise, dijo que solo le ofrecían papeles de protagonistas románticos. “En los noventa había solo un tipo de personaje concreto para mí. Me sentía limitado”, señaló en una extensa entrevista que brindó para The New York Times.

Brad Pitt en Troya (2004) IMDB.com

Y completó: “Me sentí decepcionado. Fue doloroso, pero me di cuenta de que la forma en la que las cosas se contaban en esa película no era como debería ser. Así que tomé la decisión de invertir mi tiempo solo en historias de calidad. Fue algo que se notó en mi carrera la siguiente década“. No obstante, el punto álgido de su carrera llegó tras el estreno de Troya, en 2004, film en el que interpretó a Aquiles.