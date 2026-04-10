Martín Fierro de la Moda 2026: todos los nominados
Valeria Mazza y Luis Ventura dieron a conocer la lista completa de los ternados a los premios que se entregarán el domingo 26 de abril
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Arrancan las entregas de los premios Martín Fierro que todos los años da la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (Aptra) y el primer rubro en tener su gala será el de la moda. Este viernes por la mañana la institución anunció, junto a Telefe, los nominados de la nueva edición de los premios, que se entregarán el próximo domingo 26 de abril.
Luis Ventura, presidente de APTRA, y Valeria Mazza, la supermodelo argentina que se convirtió en el ícono de la moda en los 90 y que además será la conductora de la ceremonia junto a Iván de Pineda, fueron los encargados de anunciar en exclusiva en A la Barbarossa cómo quedaron conformadas las ternas.
Mirtha Legrand, Juana Viale y Teté Coustarot son tres de las figuras nominadas que no podían faltar en los rubros que premian a las figuras de la televisión. También están nominadas Verónica Lozano, Yanina Latorre, Florencia de la V y Mariana Fabbiani. Entre las figuras masculinas, se destacan Mario Pergolini, Iván de Pineda y Ángel de Brito. En cuanto a la ficción, entre los artistas que se pueden alzar con una estatuilla se encuentran Griselda Siciliani, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Bárbara Lombardo, Benjamín Vicuña, Franco Masini y Leonardo Sbaraglia. Ventura contó, además, que en la gala habrá tres homenajes.
Estos son los nominados a los Premios Martín Fierro de la Moda 2025:
Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal
Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)
Juana Viale (Almorzando con Juana)
Teté Coustarot (Argentina de película)
Josefina “China” Ansa (Lado V)
Mejor Estilo en conducción femenina en programa diario
Vero Lozano (Cortá por Lozano)
Yanina Latorre (SQP)
Mariana Fabbiani (DDM)
Flor De La V (Los profesionales)
Mejor estilo en conducción masculina
Mario Pergolini (Otro día perdido)
Iván De Pineda (Pasapalabra)
Héctor Maugeri (+Caras)
Ángel De Brito (LAM)
Mariano Iúdica (Polémica en el bar)
Mejor estilo panelista femenina
Sol Pérez (Gran Hermano)
Carolina Molinari (Puro Show)
Analía Franchín (A la Barbarossa)
Mejor estilo panelista masculino
Hernán Drago (Los 8 escalones)
Fabián Paz (DDM)
Lizardo Ponce (SQP)
Gastón Trezeguet (Gran Hermano)
Actriz con mejor estilo en ficción
Griselda Siciliani (Envidiosa)
Monna Antonópulos (Menem)
Julieta Zylberberg (Yiya)
Bárbara Lombardo (Envidiosa)
Actor con mejor estilo en ficción
Benjamín Vicuña (Corazón delator)
Franco Masini (El retorno)
Leonardo Sbaraglia (Menem)
Mejor estilo femenino en big show
Lali Espósito (La Voz Argentina)
Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)
Wanda Nara (MasterChef Celebrity)
Carolina Pampita Ardohain (Los 8 escalones)
Mejor estilo masculino en big show
Ale Sergi (La Voz Argentina)
Nico Occhiato (La Voz Argentina)
Luck Ra (La Voz Argentina)
Mejor diseñador/a moda femenina
Javier Saiach
Evangelina Bomparola
Marcelo Senra
Juan Hernández Daels
Mejor diseñador moda masculina
Matías Carbone
Nicolás Zaffora
Sebastián Raimondi
Mejor maquillador/a
Mabby Autino
Vero Luna
Gervasio Larrivey
Mejor peluquero
Max Jara
Mauro Max De Brito
Facu Díaz (Niche Studio)
Cristian Rey
Mejor estilista
Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)
Romina Giangreco
Celina Lattanzio (Negra Negra)
Mejor influencer de moda
Zaira Nara
Stephanie Demner
Zuzu Codeu
Mejor estilo femenino en streaming
Momi Giardina (Telefe – Luzu)
Evelyn Botto (Olga)
Flor Jazmín Peña (Luzu)
Nati Jota (Telefe – Olga)
Mejor estilo masculino En streaming
Santi Talledo (Telefe – Luzu)
Grego Rossello (Telefe)
Fer Dente (Olga)
Nacho Elizalde (Olga)
Mejor estilo en redes
Carolina Pampita Ardohaín
Valentina Zenere
Martita Fort
Tefi Russo
Nuevo talento de la moda
Valentina Schuchner
Luz Ballesteros
Anushka Elliot
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