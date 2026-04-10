Martín Fierro de la Moda 2026: todos los nominados

Arrancan las entregas de los premios Martín Fierro que todos los años da la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (Aptra) y el primer rubro en tener su gala será el de la moda. Este viernes por la mañana la institución anunció, junto a Telefe, los nominados de la nueva edición de los premios, que se entregarán el próximo domingo 26 de abril.

Luis Ventura, presidente de APTRA, y Valeria Mazza, la supermodelo argentina que se convirtió en el ícono de la moda en los 90 y que además será la conductora de la ceremonia junto a Iván de Pineda, fueron los encargados de anunciar en exclusiva en A la Barbarossa cómo quedaron conformadas las ternas.

Valeria Mazza conducirá la entrega junto a Iván De Pineda Gentileza Valeria Mazza

Mirtha Legrand, Juana Viale y Teté Coustarot son tres de las figuras nominadas que no podían faltar en los rubros que premian a las figuras de la televisión. También están nominadas Verónica Lozano, Yanina Latorre, Florencia de la V y Mariana Fabbiani. Entre las figuras masculinas, se destacan Mario Pergolini, Iván de Pineda y Ángel de Brito. En cuanto a la ficción, entre los artistas que se pueden alzar con una estatuilla se encuentran Griselda Siciliani, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Bárbara Lombardo, Benjamín Vicuña, Franco Masini y Leonardo Sbaraglia. Ventura contó, además, que en la gala habrá tres homenajes.

Estos son los nominados a los Premios Martín Fierro de la Moda 2025:

Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

Juana Viale con uno de sus looks del verano Mauro V. Rizzi

Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)

Juana Viale (Almorzando con Juana)

Teté Coustarot (Argentina de película)

Josefina “China” Ansa (Lado V)

Mejor Estilo en conducción femenina en programa diario

Flor de la V en Los profesionales de siempre

Vero Lozano (Cortá por Lozano)

Yanina Latorre (SQP)

Mariana Fabbiani (DDM)

Flor De La V (Los profesionales)

Mejor estilo en conducción masculina

Mario Pergolini en Otro día perdido

Mario Pergolini (Otro día perdido)

Iván De Pineda (Pasapalabra)

Héctor Maugeri (+Caras)

Ángel De Brito (LAM)

Mariano Iúdica (Polémica en el bar)

Mejor estilo panelista femenina

Sol Pérez

Sol Pérez (Gran Hermano)

Carolina Molinari (Puro Show)

Analía Franchín (A la Barbarossa)

Mejor estilo panelista masculino

Fabián Paz

Hernán Drago (Los 8 escalones)

Fabián Paz (DDM)

Lizardo Ponce (SQP)

Gastón Trezeguet (Gran Hermano)

Actriz con mejor estilo en ficción

Julieta Zylberberg en Yiya Prensa

Griselda Siciliani (Envidiosa)

Monna Antonópulos (Menem)

Julieta Zylberberg (Yiya)

Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor con mejor estilo en ficción

Leonardo Sbaraglia en Menem

Benjamín Vicuña (Corazón delator)

Franco Masini (El retorno)

Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor estilo femenino en big show

Lali en La Voz Argentina

Lali Espósito (La Voz Argentina)

Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)

Wanda Nara (MasterChef Celebrity)

Carolina Pampita Ardohain (Los 8 escalones)

Mejor estilo masculino en big show

Juliana Gattas y Ale Sergi en La Voz Argentina

Ale Sergi (La Voz Argentina)

Nico Occhiato (La Voz Argentina)

Luck Ra (La Voz Argentina)

Mejor diseñador/a moda femenina

Javier Saiach

Evangelina Bomparola

Marcelo Senra

Juan Hernández Daels

Mejor diseñador moda masculina

Matías Carbone

Nicolás Zaffora

Sebastián Raimondi

Mejor maquillador/a

Mabby Autino

Vero Luna

Gervasio Larrivey

Mejor peluquero

Max Jara

Mauro Max De Brito

Facu Díaz (Niche Studio)

Cristian Rey

Mejor estilista

Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)

Romina Giangreco

Celina Lattanzio (Negra Negra)

Mejor influencer de moda

Zaira Nara en Paris fashion Week 2026 @zairanara

Zaira Nara

Stephanie Demner

Zuzu Codeu

Mejor estilo femenino en streaming

Momi Giardina (Telefe – Luzu)

Evelyn Botto (Olga)

Flor Jazmín Peña (Luzu)

Nati Jota (Telefe – Olga)

Mejor estilo masculino En streaming

Santi Talledo (Telefe – Luzu)

Grego Rossello (Telefe)

Fer Dente (Olga)

Nacho Elizalde (Olga)

Mejor estilo en redes

Pampita frente a las imponentes puertas de su casa en Barrio Parque Instagram

Carolina Pampita Ardohaín

Valentina Zenere

Martita Fort

Tefi Russo

Nuevo talento de la moda

Valentina Schuchner

Luz Ballesteros

Anushka Elliot