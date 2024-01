escuchar

El 2024 no comenzó de la mejor manera para Coti Romero. En las últimas horas, se conoció la noticia de que Brenda Di Aloy y Cris Vanadía decidieron terminar su relación tras cuatro años de amor, y los rumores indican que la causante de la ruptura habría sido la ex Gran Hermano, luego de haber protagonizado un acalorado beso con el streamer durante la grabación de la emisión del próximo viernes del Bailando (América TV). Debido a esto, este jueves la hija de Yuyito González realizó un descargo en LAM (América TV).

En diálogo con el programa de Ángel de Brito, la conductora ahondó sobre su separación y culpó a la correntina, pero antes contó cómo está llevando estos difíciles días. “Siento que estoy en shock todavía. Hay momentos en los que me agarra ataque de llanto y otros, como ahora, que me siento media anestesiada, como que no siento nada, pero es porque es muy reciente. Esto tiene horas”, expresó.

El descargo de Brenda Di Aloy tras su separación (Fuente: Instagram/@brendadialoy)

En ese sentido, Pepe Ochoa le preguntó si se siente anestesiada por lo mediático o porque hay cosas que dicen que no puede creer. “Todo junto. Es porque no entiendo todavía, no caigo en que se terminó una relación tan larga, todo lo mediático que yo no estoy acostumbrada y me imagino que Cris tampoco”, le contestó.

Al escucharla, el influencer le consultó por qué dio por finalizada la relación. “Es un rejunte de muchas cosas y cuestiones. Entendimos que ya no estábamos coincidiendo en miradas y perspectivas. Un poco el Bailando, como lo confirmó él”, comenzó diciendo.

Y siguió: “La gente capaz sale a matarme y dice ‘ella no lo banca en lo profesional’ y no es para nada así porque yo desde el día uno lo impulsé a que haga todo lo que se proponga. Siempre el uno con el otro fuimos muy gamba en ese sentido, pero yo entiendo con mi personalidad que el show tiene ciertos límites, y en todos estos meses en los que él estuvo ahí había ciertas cosas que no me gustaban”.

En ese momento, Pepe indagó sobre cuáles eran las cosas que no le gustaban del show y ella lanzó: “Lo que se va a ver mañana en el programa para mí fue la gota que rebalsó el vaso, yo dije basta. El beso con Coti para mí es un límite. Hay límites que no pueden pasar el corazón de una persona”.

Y completó: “El beso que van a ver mañana, no digo que haya sido la razón, pero sí puedo confirmar que fue la gotita, para mí fue la daga en el corazón y me llevó a decir ‘esto ya no puede seguir’”.

Finalizado el tape, Cris Vanadía, quien estaba en los estudios de LAM, habló tras las palabras de su expareja. “Lamento mucho que le haya afectado tanto el pico. Algo que sí pienso mucho es que justo tuvo que caer esto en el Bailando. Lo entiendo como una parte de la coreografía, que la verdad es que no lo veo mal”, indicó.

Con la voz entrecortada, completó: “En mi cabeza siempre mi mujer es Brenda. Me choca mucho todo. Que se diga que hay una tercera en discordia”.