Angelina Jolie se casó tres veces y Billy Bob Thornton fue uno de aquellos hombres con el que decidió dar el sí. Pese a que estaban profundamente enamorados, el matrimonio duró solo tres años. Sin embargo, dejó una marca imborrable en la actriz, quien optó por poner en su piel el registro de aquel amor.

Se casaron el 5 de mayo del año 2000 en Las Vegas. Era el segundo casamiento de ella y el quinto de él. La actriz tenía 24 y el actor 44. El amor comenzó a principios de 1999, cuando ambos se encontraban rodando en Toronto, Fuera de control, una película de comedia y suspenso sobre el mundo de los controladores aéreos. Durante los primeros días de trabajo en Canadá coincidieron en un ascensor del hotel en el que se alojaban y en ese instante comenzó todo.

Angelina Jolie y Billy Bob Thornton, una de las parejas del mundo de Hollywood

Según relató Vanity Fair, él se presentó con un “Hola, soy Billy Bob, ¿qué tal?”. Después, él contaría el efecto que le produjo aquel encuentro: “Salimos del ascensor, y recuerdo pensar… ¿sabés cuando quieres que algo no termine nunca? Me hubiese gustado que el ascensor hubiese ido a China. Fue como un rayo de luz. Algo diferente a cualquier cosa que me hubiese ocurrido antes”. Deseando que aquel momento no se terminara nunca, Billy le comentó a Angelina que iba a ir a comprarse ropa y si quería acompañarlo. Ella le dijo que no, pero después se arrepintió. “Estaba tan confusa. Me convertí en una completa idiota”, aseguró.

A pesar de que durante las filmaciones no hubo nada entre ellos, sí mantenían charlas profundas. En ese sentido, el 6 de octubre del 1999, Jolie se tatuó el nombre de Billy Bob en la ingle, con la esperanza que algún día él lo viera y así ocurrió.

Angelina Jolie y Billy Bob Thornton, una de las parejas del mundo de Hollywood CHRIS WEEKS - AP

Pero, ¿qué fue de la vida del actor, director de cine y músico estadounidense que deslumbró a la actriz y por el que ella quiso dejarse una marca en la piel?

Luego de su separación de la mujer que después se casó con Brad Pitt, se lanzó de lleno a la aventura de Bad Santa, una de sus películas más conocidas, y en 2003 apareció en Love Actually, un clásico navideño en el que interpretó al presidente de los Estados Unidos. Un año después recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, motivo por el que no dejó de recibir propuestas laborales.

Billy Bob y su esposa, Connie Angland (Foto: Instagram/@clintbrewerphotography)

En 2014, obtuvo un Globo de Oro como mejor actor de miniserie en Fargo y otro más recibió dos años después por su papel como Billy McBride en Goliath. En 2016, volvió con la segunda parte de Bad Santa.

Pese a que desde 2018 no se supo mucho más de él, este año regresará a la pantalla grande con The Electric State, una película que protagonizarán Millie Bobby Brown y Chris Pratt.

En lo que respecta a su vida amorosa, el actor de 68 años se casó por sexta vez en 2015 con Connie Angland, reconocida actriz por participaciones como Men in Black (1997), El planeta de los simios (2001) y Men in Black II (2002). Además de ser su actual esposa, es la madre de su hija menor.