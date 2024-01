escuchar

A principios de noviembre, Luciano Castro vivió un incómodo momento cuando visitó la televisión paraguaya, que desató un escándalo y abrió el debate. En el ciclo La mañana de Unicanal, la panelista Dora Ceria, lo tocó para confirmar que “que era de verdad”. Esto alertó al actor, quien se mostró un tanto molesto y puso un límite. Pero lo cierto es que lo sucedido generó todo tipo de comentarios y revelaciones y ahora, dos meses después, Castro reveló las situaciones de acoso que experimenta a la salida del teatro y fue contundente al respecto.

Lo sucedido con el actor se remonta al 2 de noviembre. Tras ser presentado en el programa de la televisión de Paraguay por la conductora Dallys Ferreira, la presentadora, Dora Ceria se inclinó sobre él y le tocó el hombro con el dedo índice.“¡Es de verdad, señora! ¡Es de verdad!”, le dijo a la cámara. Al ser consultado si estaba acostumbrado a ese tipo de trato, Castro expresó, con una sonrisa incómoda: “Lamentablemente, sí. No, me molesta. Pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda”.

La conductora tocó a Castro en el hombre para confirmar que "era de verdad" Pombinho Victor (Contenidos Digitales)

A dos meses del episodio que se volvió viral, Castro dio una entrevista para Intrusos (América) desde Mar del Plata, donde protagoniza la obra, El beso, y reflexionó sobre la repercusión que tuvo el tema. Recordó que se contactaron con él Pia Shaw y Maite Peñoñori y se enteró de todo “porque fue tan buena la nota y lo tomaron tan bien las chicas”, aunque reconoció que él mismo tiene una tendencia a sentir culpa.

En este sentido, reflexionó: “Cuando vi todo, dije que quizás fue la forma de decir... empezás a buscar por qué trascendió tanto. Pero yo en definitiva no creo haber dicho nada que no sea cierto”. Paralelamente, aseguró que no tuvo problemas con Dallys Ferreira ni con la producción del ciclo.

Por su parte, Guido Záffora, rememoró las épocas de Valientes y Desnudos, y comentó, desde el piso, que el actor ya venía pasando por esas situaciones desde hacía mucho tiempo y que no era algo nuevo. “Va más allá y por eso mi chiste cuasi real. A mí me agarran la ve..., me tocan el c..., me tocan las te..., me tiran besos en la boca, pero todo tiene un límite”, expresó de manera contundente Castro, evidenciando el tipo de trato que experimenta a diario.

“Y ni siquiera me quejaría de eso, porque la verdad son tantos años que lamentablemente es costumbre ya. Lo que pasa es que cuando veo que la cosa ya trata un tema sociocultural, estamos hablando de un cambio que nos involucra todo. Si de aquel lado las chicas están diciendo esto y yo por ahí tengo que decir esto”, enfatizó. “Y no me incluye a mí solo, le pasa a todos los chicos que salen del teatro”, sentenció.

Flor Vigna reveló el incómodo momento que vive Luciano Castro cuando se encuentra a sus fans

Así como el exprotagonista de Herederos de una venganza, relató en primera persona las incómodas situaciones que experimenta a la salida del teatro, semanas atrás su pareja, Flor Vigna, se pronunció al respecto. Durante su paso por El diario de Mariana (América TV) la cantante relató justamente cómo son los incómodos episodios que vive Luciano cuando se encuentra con sus fans.

Flor Vigna y Luciano Castro son pareja desde 2021 Santiago Cichero/AFV

“Cuando trabajamos en teatro juntos o cuando lo voy a ver, a él le pasa mucho eso. Yo sé que en este contexto por ahí la gente no lo sabe, pero cuando sale a sacarse fotos lo toquetean todo, en partes íntimas y todo”, dijo Flor Vigna. En la misma línea, señaló que Luciano se enfoca en cuidar a su equipo, corriéndose él. Esta información causó gran sorpresa en Mariana Fabbiani, quien no salía del asombro por lo que escuchaba.