Este miércoles se destapó otra polémica en torno a Constanza Romero y su vínculo con un compañero de trabajo. La ex Gran Hermano (Telefe) y actual participante del Bailando 2023 (América TV) fue vinculada a la separación de una famosa pareja del mundo del streaming. A pesar de que la acusada desmintió las versiones, diferentes fuentes aseguran que habría sido la culpable de destruir por completo una relación de años.

Esta no es la primera vez que se señala a Coti de estar involucrada en una separación. Meses atrás surgió el rumor de que, gracias a un beso entre ella y Marcos Ginocchio -ganador de Gran hermano 2023-, el joven se habría separado de Julieta Poggio. No obstante, las partes lo negaron todo.

En esa misma línea, otra situación de similares características tocó de cerca a la correntina. Desde el sillón de LAM (América TV), fue Ángel de Brito quien reveló que la hija de Yuyito González, Brenda Di Aloy, se separó de Cristian Vanadía tras el acalorado beso que Coti y el streamer se dieron durante la grabación de la emisión del próximo viernes del Bailando.

Luego del llamativo posteo de la joven en su cuenta de Instagram, en la que confirmó la ruptura, de Brito se hizo eco de esta historia y leyó al aire el comunicado de la hija de Yuyito, quien además, subió un video en pleno llanto: “Nos acompañaron en nuestro primer día trabajando juntos, vivieron nuestro noviazgo desde el día uno y muchos momentos que decidimos compartir con ustedes. Fue muy lindo sentir su amor del otro lado, siempre voy a agradecerles. Hoy me toca contarles algo muy triste. Decidimos poner un punto final a nuestra relación de más de 4 años. Entendimos que hoy no nos toca seguir compartiendo el mismo camino. Gracias por entender. Sé que con el sostén de Dios, mi familia, amigas y ustedes voy a salir adelante”.

El descargo de Brenda Di Aloy tras su separación (Fuente: Instagram/@brendadialoy)

Luego de ello, Pedro “Pepe” Ochoa fue en busca de Cristian, quien aseguró que con Coti no pasa absolutamente nada y que todo fue parte del show: “No estoy separado (...) Todas las parejas pasan por crisis (...) Pero estamos en esta de ver y acompañarnos en estas distintas diferencias y tratar de sobrellevarlo de la mejor manera. Es un poco de todo, puede haber algo del Bailando, pero también de lo personal, de que uno va cambiando la forma de pensar en la vida y en las cosas”.

Sobre el beso con Coti, dijo: “Eso fue entregarse a este programa y dar lo mejor (...) Nos atrevimos, lo hicimos, ella entiende el show. Ya se había hablado en el stream y Mariano de la Canal nos empujó para que lo hagamos”. Al mismo tiempo, insistió: “No pasa nada, nos llevamos muy bien. Es una muy buena compañera de trabajo”.

Luego del diálogo con Vanadía, fue el turno de Coti, quien negó cualquier vínculo con Cristian. “Primero quiero pedirle disculpas a Brenda, estaba marcado de muy de lejos, como hacer la seña, pero Mariano nos empujó”, y agregó: “No creo que Cristian haya estado de acuerdo con eso”. Sobre la separación con Di Aloy, la correntina sostuvo: “No sé si lo están, creo que no. Me pongo en el lugar de ella y no me parece correcto, por eso le pido disculpas”. Al cierre, zanjó: “Somos muy amigos”.

A pesar de las negaciones de los partícipes de esta confusa historia, el conductor de LAM reveló qué le comentaron sus fuentes al respecto: “Lo que me dicen a mí, es que Cristian y Coti andan hace un tiempo. Informalmente. Se van a enojar, lo vana a desmentir, lo que quieran... No son novios, pero un ‘tuqui’, ‘tuqui’ hubo”.