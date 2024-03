Escuchar

En las últimas horas, trascendió que Bruno Mars tiene una deuda millonaria con MGM Resorts international, la cadena de hoteles y casinos, a raíz de una supuesta adicción al juego. Según informaron fuentes cercanas al cantante y productor musical estadounidense, este debería un total de 50 millones de dólares a la empresa, con quien tiene un acuerdo de residencia.

Bruno Mars estaría en problemas con una gran empresa internacional CBS/Recording Academy

Tal como le indicaron a NewsNation, el intérprete de “Locked out of heaven” habría hecho un trato con el grupo empresarial con sede en la ciudad de Paradise, Nevada. “(MGM) Básicamente es su dueño. Gana 90 millones de dólares al año gracias al trato que hizo con el casino, pero luego tiene que pagar su deuda, después de los impuestos (90 millones después de impuestos locales equivalen a unos 60 millones de dólares)”, expresaron.

En 2016, William Hornbuckle, presidente de MGM, habló sobre el interés que tenía en trabajar junto a Mars. “Bruno se encuentra entre los artistas más talentosos del mundo y estamos entusiasmados de iniciar una relación a largo plazo con él en toda nuestra cartera de lugares de entretenimiento líder en la industria”, había manifestado. Sin embargo, hoy, ocho años después, el artista tiene una gran deuda que saldar.

Según la plataforma Celebrity Net Worth, se estima que el total sería de 175 millones de dólares y, pese a que el artista logró un gran éxito con su carrera musical, la cifra sigue siendo un golpe duro para su patrimonio.

El acuerdo de residencia de Mars con MGM incluyó la creación de The Pinky Ring, un bar de cócteles dentro del resort Bellagio, así como otros proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo. Además, el compositor de 38 años recientemente anunció nuevas presentaciones en su residencia de Las Vegas, programadas de abril a septiembre de 2024.

Pero esta noticia no es novedad para quienes siguen los pasos de Bruno Mars. En el año 2013, abrió su corazón y contó todo sobre su adicción al juego. “Recuerdo mi primera apuesta, me temblaba la mano, y un tipo me llamó la atención y me avergonzó. Tienes que perder. Hay que perder para ganar, para entender”, contó en una ocasión. Sin embargo, aún no era famoso cuando comenzó en el mundo de las apuestas: “Solía ser como un fanfarrón. Ya conoces al tipo, la gente querría quedarse con su dinero. Si consigues que pierdan, van a por ti, te acribillan. Y entonces es cuando son débiles. Y entonces es cuando saltas o te abalanzas sobre ellos”.

Bruno Mars en medio del éxito profesional y una gran deuda Carlo Allegri-Reuters-Latinstock

Por otra parte, muchos dicen que la noticia que involucra al artista con MGM Resorts Internacional sería una fake news. Tras la repercusión que hubo en las últimas horas, un representante de la empresa le contó al medio TMZ que no existe tal deuda.

“Estamos orgullosos de nuestra relación con Bruno Mars, uno de los artistas más emocionantes y dinámicos del mundo. Desde sus espectáculos en Dolby Live en Park MGM hasta el nuevo salón Pinky Ring en Bellagio, la marca de entretenimiento de Bruno atrae a visitantes de todo el mundo”, agregó esta persona al medio estadounidense.

Y completó: “La asociación entre MGM y Bruno es duradera y se basa en el respeto mutuo. Cualquier especulación de lo contrario es completamente falsa; él no tiene ninguna deuda con MGM. Juntos, estamos entusiasmados por seguir creando experiencias inolvidables para nuestros huéspedes”.