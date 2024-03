Escuchar

A cuatro días del preocupante video en el que Daniel Osvaldo habló de su vínculo con Daniela Ballester y se sinceró sobre su problema de depresión y adicciones, la periodista, quien se llamó a silencio tras su escándalo separación, envió un mensaje a través de sus redes sociales.

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester compartieron el Año Nuevo 2024 (foto: Instagram @DaniStone)

Desde su cuenta de Instagram, en la que tiene 169.000 seguidores, la participante de la primera edición de Gran Hermano publicó una fotografía desde los estudios de C5N, donde se desempeña como conductora de uno de los noticieros centrales. “Silencio y amor”, escribió en la descripción de la imagen en la que se la ve luciendo un mono corto estampado en color verde y anaranjado.

Daniel Ballester reapareció en su Instagram y publicó dos imágenes desde los estudios de C5N (Foto: Instagram/@ballesterdaniela)

Horas antes de aquella publicación, la comunicadora también subió otro posteo en el que también mostró su outfit para salir en la pantalla chica: un delicado conjunto corto rosa chicle, el cual completó con unos estiletos color beige. “Silencio”, fue el mensaje con el que acompañó la instantánea.

Daniel Ballester reapareció en su Instagram y publicó dos imágenes desde los estudios de C5N (Foto: Instagram/@ballesterdaniela)

La última publicación que había realizado Ballester había sido el 2 de marzo, días en los que ya se hablaba de una crisis con el ex Boca Juniors. Mientras que el 7 de marzo, utilizó su perfil de X, donde la siguen 115.600 personas, para publicar un contundente mensaje. “Detox de redes”, tuiteó.

El contundente mensaje de Daniela Ballester en plena crisis con Daniel Osvaldo (Foto: Captura Instagram/@ballesterdani)

A diferencia de Daniela, quienes no tuvieron inconvenientes de referirse en profundidad sobre los dichos de Osvaldo fueron sus exparejas y madre de dos de sus cuatro hijos, Ana Oertlinger y Jimena Barón.

Desde su cuenta de X, la mamá de Gianluca, el primogénito del deportista, publicó un contundente mensaje. “Qué tema tan delicado la Salud Mental. La vulnerabilidad del ser humano. Caer en los juegos de personas que pueden destrozarte el mundo psicoemocional desde adentro. Increíble ver patrones repetidos después de tantos años. Hoy más que nunca abrazo muy fuerte a mi yo de entonces. Por favor, dejen de llamarme. No voy a hablar en ningún medio”, escribió.

El descargo de Ana Oertlinger tras el video de Daniel Osvaldo en Instagram (Foto: capturaX/@AnitaOertlinger)

Y completó: “Mi historia la conocen desde 2013, el día que fui valiente y salí a hablar de lo que vivimos mi hijo y yo. Pre debacle profesional, adicciones y depresión. La historia ya era la misma. No hay nada que agregar. Gracias”.

El descargo de Ana Oertlinger tras el video de Daniel Osvaldo en Instagram (Foto: capturaX/@AnitaOertlinger)

Por otra parte, Jimena Barón reaccionó a la publicación que hizo el padre de su hijo Morrison. “Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero del video de Instagram que vieron todos ustedes. Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto me genera. Tengo que ir a trabajar, que ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte”, expresó la actriz.

El descargo de Jimena Barón luego del polémico video de Daniel Osvaldo (Fuente: Instagram/@jmena)

Al igual que Ana, la intérprete de “La Cobra” se refirió al calvario que vivió por los malos tratos de Osvaldo: “Soy una mamá que a pesar de todas las que pasó (incluyendo problemas de salud mental) se ocupa sola hace 10 años, 24/7 de su hijo. El papá de él siempre contó conmigo. Siempre estuve y estaré y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones. Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo siempre. Gracias”.