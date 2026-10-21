BTS en Argentina: de qué trata su disco ARIRANG y cómo serán sus shows en el Estadio Único de La Plata

BTS, la banda de K-pop más conocida del planeta, llega a la Argentina por primera vez y lo hace en grande: tres fechas agotadas en el Estadio Único de La Plata. El “ARIRANG World Tour” inició en abril de este año, con el esperado regreso en Corea del Sur, y ya superó los 500 millones de dólares en ventas de entradas.

Luego de una pausa de cuatro años, en la que sus integrantes cumplieron el servicio militar obligatorio en Corea, las fanáticas de la banda esperan con ansias su presentación este 21, 23 y 24 de octubre. El término “BTS llegó a Argentina” tuvo un incremento de más de 5000% en las búsquedas de la web, según Google Trends.

El regreso de BTS

Además, a causa del “sold-out” de las tres fechas, la organización del concierto, junto con las cadenas Cinépolis y Cinemark Hoyts, decidieron transmitir en vivo el último recital del sábado 24 en sus salas. El precio de los tickets será de $19.600, sumado a un cargo de servicio de $1100, lo que da un total de $20.700 cada uno.

De qué trata ARIRANG, el nuevo disco de BTS

La reciente entrega de BTS lleva el nombre de ARIRANG, que es una canción folclórica coreana. Así lo describe Liliana Inés Song, conocida en redes como Liry Onni, creadora de contenido coreana-argentina: “Su valor es enorme porque acompañó a nuestro pueblo durante generaciones, se canta en momentos de celebración, de trabajo, para llorar penas y hasta se convirtió en un símbolo de independencia frente a la ocupación japonesa”. En 2012 la Unesco incluyó este himno en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ya que “fortalece la comunicación y la unidad entre los coreanos, tanto en su patria como en el extranjero”.

"ARIRANG" es el décimo disco de estudio de BTS y contiene 14 canciones nuevas Facebook (Vuelo738.DestinoCorea)

“El álbum funciona como una carta de amor a sus fans, una forma de expresar cuánto los extrañaban y la felicidad del reencuentro”, interpreta Liry Onni y luego subraya que “la portada tiene un símbolo de tres figuras, que son las iniciales de arirang en letras coreanas: ㅇㄹㄹ viene de 아리랑(arirang)”. Esta palabra puede tener muchos significados al mismo tiempo: amor, separación, añoranza o incluso esperanza.

Las referencias a la cultura de su tierra natal no se limitan a esa canción. La pista “No. 29” es una grabación del sonido de la Campana Emille, la campana de bronce más grande de Corea. Este artefacto data del año 771, fue encargado por el rey Gyeongdeoky en honor a su padre y es considerado el Tesoro Nacional número 29 del país asiático. Según una leyenda popular, durante su construcción, una niña fue arrojada al metal fundido como sacrificio. “Emille” sería el sonido de la niña llorando por su madre, de acuerdo con el mito.

La campana "Emille" tiene más de 1200 años de antigüedad y su sonido aparece en la pista "No. 29" World History Encyclopedia

“Sin embargo, la referencia más poderosa está en ‘Aliens’, donde se menciona a Kim Gu, líder del movimiento independentista coreano”, comenta Liry Onni. Considerado una de las mayores figuras históricas del país, Kim Gu luchó contra la ocupación japonesa que duró de 1910 a 1945. En su ensayo “Mi deseo”, el político enunció: “Lo único que deseo infinitamente es el poder de una cultura altamente desarrollada, porque el poder de la cultura nos hace felices a nosotros mismos y también brinda felicidad a los demás”. BTS hace eco de este anhelo, ya que son conocidos mundialmente como embajadores de las tradiciones coreanas.

Kim Gu fue lideró la resistencia a la invasión japonesa en el siglo XX y aparece en la canción "Aliens" Hyun Jin Preston Moon

BTS: el regreso más esperado

Los “Bangtan Boys” (en coreano romanizado, “Bangtan Sonyeondan”, es decir, “chicos a pruebas de balas”), llevan un largo recorrido arriba del escenario. Se formó gracias a la compañía de entretenimiento Big Hit Music, que reunió a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook y los consagró como grupo. Desde su debut en 2013, sacaron diez álbumes, realizaron seis giras internacionales, ganaron cuatro Premios Grammy y cautivaron a millones en todo el mundo.

BTS debutó en 2013 bajo el ala de Big Hit Music y no paró de crecer AFP via Getty Images

“Como coreana es casi imposible no ser su fan”, comenta Liry Onni, quien los conoció en 2019, cuando empezó a hacer contenido sobre su cultura en YouTube. “Consumo música y entretenimiento coreano desde pequeña, así que me entusiasmaba formar una comunidad que compartiera mis mismos intereses”, explica. Aunque nació en la Argentina, actualmente vive en Corea desde donde comparte todas las novedades y tendencias para su público hispanohablante. Ella considera a BTS “un orgullo” para su país y admira su música y complejidad artística.

La creadora de contenido Liry Onni explica qué significa ARIRANG, el nuevo álbum de BTS

La banda estaba en pausa desde el 2022, ya que sus miembros debían cumplir con el servicio militar, que allí es obligatorio para todos los hombres entre 18 y 28 años y dura alrededor de 24 meses. “Su regreso es algo muy significativo, porque en el K-pop no es tan común que los grupos duren tanto tiempo sin separarse, pero ellos ya llevan más de 13 años juntos”, aclara Song.

Qué esperar del “Arirang World Tour” en la Argentina

La gira mundial “ARIRANG” de BTS, inició en abril de 2026 en Corea del Sur y abarca 82 conciertos en 34 ciudades hasta marzo de 2027. A seis meses de su comienzo, ya superó los 500 millones de dólares en ventas de entradas y es el primer grupo pop en alcanzar tal recaudación con una sola gira.

OH MY GOD, ARMYS SINGING ARIRANG, JUST GOOSEBUMPS!https://t.co/fIUBt7FVgi — isa (@solmerv) April 9, 2026

“La experiencia de los conciertos de BTS son de otro nivel–adelanta Liry Onni–la producción siempre es gigantesca: pantallas enormes, coreografías espectaculares, efectos visuales, fuegos artificiales y momentos de interacción con la ARMY”. Ya se viralizaron las imágenes del primer show en su país, con una puesta en escena de 360° grados, un escenario movible e incluso un desfile entre los fanáticos.