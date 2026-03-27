BTS confirmó dónde serán sus shows en la Argentina: cómo y cuándo comprar las entradas

Un mes después de haber confirmado su desembarco en la Argentina por primera vez, con shows programados para el 23 y 24 de octubre, BTS anunció en qué estadio de nuestro país se presentará durante la etapa latinoamericana de su tour mundial Arirang. El sitio elegido es el Estadio Único de La Plata, con la producción de DF Entertainment, y las entradas saldrán próximamente a la venta.

El anuncio de BTS en Argentina

La gira regional del fenómeno global del k-pop comenzará el viernes 2 de octubre con dos noches seguidas en Bogotá, Colombia, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Luego seguirá por el Estadio San Marcos de Lima, en Perú; el Estadio Nacional de Santiago, Chile; Argentina y un cierre de oro con tres fechas en el Estádio do MorumBIS en São Paulo, Brasil.

Las entradas para los shows en nuestro país estarán disponibles en preventa con Army Membership a partir del martes 7 de abril a las 10 a través del sitio web de All Access con todos los medios de pago. La venta general se habilitará el viernes 10 a la misma hora.

BTS durante su reciente show multitudinario en Seúl, el pasado sábado 21 ap - Pool Reuters

La productora aclaró que aquellos que tengan la membresía Global deberán registrarse obligatoriamente para la preventa en Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16, ya que solo de esa forma podrán ingresar a la fila virtual. Al momento de comprar, el sistema pedirá un número de Army Membership de 9 dígitos (que empieza con BA) para destrabar el acceso a las entradas.

Reencuentro tras el cumplimiento del deber militar

Los artistas retomaron su carrera conjunta tras cumplir con las leyes de defensa de Corea del Sur. La pausa indefinida inició en 2022 para permitir el desarrollo de sus proyectos individuales y el servicio militar obligatorio. RM sirvió en la banda del ejército y V permaneció en la unidad de misiones especiales. Jung Kook y Jimin obtuvieron la baja como soldados activos. SUGA finalizó su tarea como agente de servicio social. “Lo he estado esperando con más ilusión que nadie”, escribió el líder del grupo, RM, en una carta manuscrita a los miembros del club de fans.

Días atrás, BTS volvió a los escenarios con una presentación multitudinaria en Seúl que fue transmitida en directo a través de Netflix. Su ansiado regreso abarcará 34 regiones y más de 80 shows alrededor del mundo con un diseño de escenario inmersivo de 360 grados que ubicará a los fans en el centro y ampliará la capacidad general de los recintos.

El regreso de BTS

El furor por ver a RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook en vivo no tiene precedentes. BTS ya agotó las 41 fechas anunciadas en Norteamérica, Europa y el Reino Unido con casi 2.4 millones de tickets, lo que obligó a la agrupación a sumar nuevas funciones sold out en Tampa, Stanford y Las Vegas. La gira mundial, la primera que hacen juntos desde el éxito de Permission to dance on stage entre 2021 y 2022, comienza el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur y, luego de pasar por nuestro continente, desembarcará en Asia y Australia a fines de año y principios de 2027.

FECHAS LATINOAMERICANAS - BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’:

Viernes 2 y sábado 3 de octubre —Bogotá, CL— Estadio Nemesio Camacho El Campín

Viernes 9 y sábado 10 de octubre —Lima, PE— Estadio San Marcos

Viernes 16 y sábado 17 de octubre —Santiago, CL— Estadio Nacional

Viernes 23 y sábado 24 de octubre —Buenos Aires, AR— Estadio Único de La Plata

Miércoles 28, viernes 30 y sábado 31 de octubre —São Paulo, BR— Estádio do MorumBIS