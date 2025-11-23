Miranda! volvió a imponer su fiesta pop en Ferro, con Lali como invitada estelar

“La versión que ni siquiera nos animamos a soñar”, así describió recientemente el dúo conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas el momento en el cual “Tu misterioso alguien”, aquella canción que marcó uno de los fenómenos musicales del año, alcanzó un nuevo nivel de viralidad al ser elegida por Dua Lipa para su show en River. Miranda! vio cómo una canción escrita hace más de una década —inspirada no en un desamor real, sino en una escena de Lost que Ale transformó en melodrama pop— demostraba una vez más que su obra no envejece: se reactiva, se resignifica y sigue emocionando a públicos de distintas generaciones que cambian, crecen y se multiplican.

A dos años de su primera presentación en Ferro, esa es la energía con la que la dupla llegó anoche al escenario del primero de tres shows –dos de ellos agotados– en el estadio de Caballito: la certeza de que sus canciones no sólo resisten el paso del tiempo, sino que lo atraviesan con una vitalidad inesperada, y la confirmación de un legado pop que sigue expandiéndose.

No importa cuántas veces se los haya visto en vivo, siempre encuentran la manera de sorprender y montar una celebración con un espectáculo de gran escala. Quizás porque conocen como nadie la matemática de la emoción pop, o quizás también porque sus canciones consiguen que cada show se sienta como la primera vez. Esta vez no fue la excepción. A lo largo de dos horas, el show hizo un recorrido por canciones que marcaron su discografía y aquellas de Nuevo Hotel Miranda!, su proyecto más reciente.

Miranda! volvió a Ferro, pero esta vez el crecimiento de su popularidad los llevó a pactar tres fechas en Caballito Luana Gonzalez Kaiber - Cortesía: @apa_agencia

“Ritmo y decepción” dio inicio a una experiencia performática que desde el principio transportó al público a un hotel retrofuturista, con guiños a una invasión alienígena que se coló a lo largo de la noche entre coreografías de luces láser, naves espaciales, criaturas de otro planeta y visuales surrealistas que construyeron el relato y cada escena de esta fantasía pop. Con un vestuario a lunares - el primero de muchos que irían cambiando a lo largo de la noche- la banda interpretó “Extraño”, el tema que recientemente reversionaron junto a Santiago Motorizado y “Uno los dos”, con Emilia desde las pantallas y un séquito de bailarines que no solo se desplegaba sobre el escenario, sino también sobre una plataforma en altura que simulaba el piso más alto del hotel. Unos “pisos” más abajo se hacían lugar también los únicos dos músicos, Ludovica Morell en batería y Gabriel Lucena en bajos y guitarras.

Si hubiera querido repetir la fórmula, el dúo tenía con qué hacerlo: Hotel Miranda!, su disco anterior —la serie de reversiones de su catálogo junto a músicos y músicas de distintas generaciones—, no sólo revitalizó algunos de sus clásicos, sino que se convirtió en un fenómeno que los llevó a ganar el Gardel de Oro en 2024 y a sumar un considerable número de escuchas en las plataformas.

Con un catálogo tan sólido, el dúo podría haberse apoyado nuevamente en ese juego de reinventar hits. Si bien en su nuevo trabajo decidieron continuar algo de la línea narrativa y estética que elaboraron en su antecesor, así como también seguir tejiendo puentes con invitados de distintos estilos y generaciones –desde Conociendo Rusia hasta Fito Páez y Vicentico-, en este caso decidieron volver a apostar por construir un repertorio de canciones nuevas.

Uno y "mil" looks lucieron Juliana Gattas y Ale Sergi Luana Gonzalez Kaiber - Cortesía: @apa_agencia

Así, el Nuevo Hotel Miranda! abrió sus puertas en vivo a un desfile de colaboraciones que marcaron su presencia desde las visuales. En “Triste” una tormenta encabezada por Mateo Sujatovich inundó el escenario de paraguas y pilotos; en “Me gusta” sobrevino el espíritu radial de Tini, encapsulado en un laboratorio espacial; “Hace Rato” sumó el toque urbano de Nicki Nicole y en “Por ese hombre” reversionaron el melodrama de Pimpinela junto a Abraham Mateo. Si bien seguramente muchos compartían la expectativa de que alguno de ellos apareciera en escena, la sorpresa vendría un poco más adelante.

Entre tanto desenfreno de beats bailables hubo un calmo downtempo con “Plutón”, que en el Nuevo Hotel Miranda! comparten junto a Vicentico y en el que aparecieron al estilo El Principito, vestidos con sobretodos, rosas rojas y una luna proyectada en el centro de la escena. Seguido a eso se sumó un flashback a su disco debut, Es Mentira, donde la balada “Casualidad” resultó uno de los momentos en los que mejor pudieron lucir sus destrezas vocales, llevándose una fuerte ovación del público.

A diferencia de lo que podría esperarse en este tipo de shows, el intercambio directo de la banda con el público suele ser acotado, pero eso no implica distancia, sino una decisión intencional para conservar el modo en que Miranda! concibe su performance, donde su propuesta escénica opera como un relato continuo, más cercano a una obra musical que a un recital tradicional. La narrativa visual, las coreografías y el ritmo ininterrumpido de las canciones funcionan como el verdadero canal de comunicación con la audiencia.

La puesta incluyó a la gran mayoría de los invitados cantando desde las pantallas Cortesía: @apa_agencia

Uno de los momentos más destacados y celebrados del show fue cuando apareció Lali, la única invitada de la noche y aquella que comparte con la dupla el podio de la realeza del pop argentino. Sumándose al look galáctico de la banda con un catsuit brillante, la artista conformó junto a ellos un combo explosivo, desatando la euforia al interpretar “Mejor que vos” y “Yo te diré”, recorriendo el escenario con una presencia magnética. Aquello dio pie a una inagotable catarata de hits protagonizada por “Ya lo sabía”, “Mentía” y “Fantasmas”, que sin dejar respiro subieron aun más la adrenalina hacia el último tramo del espectáculo.

Hacia el cierre llegó una de las canciones más esperadas en la lista de temas: el estadio entero cantó al unísono “Tu misterioso alguien”, mientras tomaba su forma original en vivo, interpretada por quienes le dieron vida desde un principio. Antes de terminar, Ale se tomó un momento para agradecer a quienes los acompañan desde hace años y también a los de hace no tanto. Y aunque parecía que nada podía superar esa comunión, todavía quedaba un último ritual: “Don”, “una canción que probablemente fue la primera que escucharon y por la cual seguramente nos conocieron”, tal como la presentó el frontman, cerró la noche entre saltos y euforia colectiva, con la confirmación de que la inagotable fiesta pop de Miranda! no se detiene y el hotel sigue abierto. Siempre habrá una habitación más para quien quiera sumarse.