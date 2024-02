escuchar

Una de las tres radios AM de AlphaMedia (grupo de medios cuyo titular es el empresario del entretenimiento Marcelo Figoli, que ya posee Colonia AM 550 y Rivadavia 630 AM) convocó para sus fines de semana a un grupo de periodistas y animadores de distinta índole y perfil.

Los sábados estarán Diego Schurmna, con No la ven (de 7 a 10); Natalia Paratore (Un gran día de 10 a 13); el veterinario Dr. Romero de 13 a 15, para conducir Como perros y gatos. Luego de 15 a 0 se transmiten los partidos de fútbol de la fecha con Fabian Bimber y equipo bajo el título de Fútbol de los grandes.

Los domingos, Antonio Novas conduce, de 10 a 13, Personalmente. Luego se da la incorporación de Any Ventura (tras su salida de la AM 750) al frente de Aventura de Domingo de 13 a 15. Luego al igual que los sábados de 15 a 0, Fútbol de los grandes, donde Bimber está acompañado por Roberto Leto (quien conduce todas las medianoches de 0 a 1, también en Splendid, El show de Boca).

Augusto “Tartu” Tartúfoli se sumó a Delta FM durante las vacaciones de Cabak

Por estos días, y por dos semanas, el ciclo Ciudadano Común (que conduce a diario, de 10 a 13, Horacio Cabak en Delta 90.3) quedará a cargo de Augusto Tartúfoli.

Augusto Tartúfoli reemplazará a Cabak Captura

Tartu está acompañado por la locutora Lidia Cabrera y Pablo Taccaliti, habitual columnista de deportes. Además, cuenta con las participaciones de Pablo “Pájaro” Fernández y Raúl “Tuny” Kollmann. Recordemos que Delta 90.3 pertenece a DK Group, cuyo director y fundador es Diego Kolankowsky, y la programación periodística se inicia con Wake up de 7 a 10 , conducido por Mauro Federico. De 10 a 13 está el mencionado programa Ciudadano Común. Luego Afternoon de 13 a 17, con Cecilia Mec Cam. Y de 17 a 20, El Disparador, con el también periodista de LN+ Maxi Sardi. Mientras que los sábados, Super sábado con David Cayón de 8 a 10:30.

David Kavlin se suma a IP Noticias

En medio de los rumores de venta por parte del Grupo Octubre a otro grupo de medios (que ya fueron desmentidos por el propio titular Víctor Santa María a LA NACION), la señal de noticias IP Noticias se aseguró al animador David Kavlin para su pantalla.

El también periodista (que actualmente conduce El Diario del sábado y El Diario del Domingos de 10 a 13 los fines de semana en Canal 26 Noticias y es parte de Todas las Tardes, el info magazine que conduce Karin Cohen a diario de 14 a 17 por El Nueve) se sumará a la pantalla de IP Noticias a partir de marzo, en el marco de una renovada grilla de programas y la incorporación a su staff de nuevos talentos, cambios que serán presentados durante ese mes.

Según pudo saber LA NACION, Kavlin conducirá un magazine periodístico de lunes a viernes en dupla con una figura femenina.

