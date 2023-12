escuchar

Después del fuerte ajuste y la devaluación del peso oficial anunciado este martes por el flamante gobierno del presidente Javier Milei, Ernesto Tenembaum analizó las nuevas medidas económicas y relativizó el éxito de las mismas. Dijo que, “si salen mal”, el esfuerzo “no sirve para nada”, y será “doloroso y encima inútil”. Además, criticó que no haya habido recorte de sueldos sobre “la casta”, sino “sobre todos nosotros”, y sentenció: “La clase media está achurada con esto”.

El martes, el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los principales lineamientos para el inicio de la gestión: dólar oficial a $800, recortes en subsidios y en empleo público. Además, el dólar tarjeta trepará a $1320, las jubilaciones se ajustarán por decreto y habría una reversión de la baja del impuesto a las Ganancias implementado por el exministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa.

En este sentido, Tenembaum afirmó que la decisión tomada por Milei y su equipo económico resultan en “un shock muy grande, no es un ajuste tradicional, es un ajuste que va mucho más allá” y lo comparó con la frase del expresidente Mauricio Macri, cuando le preguntaron qué haría si fuera reelegido: “Lo mismo pero más rápido”. En efecto, para el conductor de Radio Con Vos, el ajuste de Milei “es más rápido, es más brutal, es más violento”.

Javier Milei, Caputo y Nicolás Posse

“No se me ocurren otras ideas y estoy tratando de no cargarlas porque finalmente siempre hay una pregunta: si funciona o no funciona. De nuevo, si esto funciona, lo que vamos a ver es una sociedad que arranca una nueva etapa desde un poder adquisitivo mucho más bajo aún que el que tiene, que es 25% más bajo que el que tenía, qué sé yo, en el 2015, por ejemplo. Desde el 2017 para acá, la gente perdió capacidad de consumo en un 25%”, reseñó el periodista.

Tenembaum y el ajuste de Milei: “La clase media está achurada con esto”

En el caso de que el ajuste impulsado por el Presidente funcione “va a arrancar un periodo de crecimiento y mayor empleo, que es lo que piensa el gobierno, sobre salarios, sobre ingresos aún menores”. “O sea, la sociedad toda va a pagar un costo muy alto por transformarse en otra cosa”, dijo el conductor. Sin embargo, Tenembaum consideró que, “si esto no funciona, va a ser aún peor”.

“Es decir, en lugar que de desde un ingreso mucho menor, vas a arrancar un periodo de crecimiento, desde un ingreso mucho menor, vas a seguir en medio del caos, el desorden y la inflación, etcétera. Y eso depende de dos o tres cosas. Una es que los precios no se pongan a tono con el dólar muy rápidamente, para lo cual el gobierno no ha tomado ninguna decisión todavía. No se ve cómo se hace para frenar los precios. Ya tenés 20 o 25% de inflación en diciembre sin tomar estas medidas”, remarcó.

“O sea, tomás estas medidas y la inflación sube a 30%, 35% en enero, 20% más en febrero y ya está. Se comió la devaluación. Si eso pasa, esto no sirve para nada. Es doloroso y encima inútil”, criticó.

Ernesto Tenembaum: "Si el ajuste no funciona, vas a seguir en medio del caos, el desorden y la inflación, etcétera". Instagram: @radioconvos899

“La segunda pregunta es si la gente lo tolera. ¿Qué pasa en la calle con todo esto? Y la tercera pregunta es, aún si la gente lo tolerara, ¿qué pasa con el Estado fiscal? Porque esta recesión va a implicar ingresos fiscales menores”, vaticinó el conductor del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?

Tenembaum: “El ajuste es tremendo pero podría haber sido peor”

Sin embargo, para el periodista, si bien “el ajuste es tremendo, podría haber sido peor si no hubieran metido un bruto impuestazo”. Y argumentó: “Porque el 2% del PBI en incrementar recaudación, que es lo que busca el gobierno con impuestos, más allá de lo que es recortes de gastos, yo no sé si alguna vez alguien aumentó una recaudación de 2% por vía de impuestos, pero habría que buscar. Es un antecedente muy raro. Me cuesta encontrar el antecedente”.

“Y esos impuestos en alguna medida afectan a los sectores que exportan, en alguna medida a ellos, pero también afectan, si vos reponés el impuesto a las ganancias, a los trabajadores que ganan más de 500.000 pesos, afecta también a la clase media”, subrayó. Y lanzó un duro diagnóstico: “La clase media está achurada con esto. Es un golpe”.

Y finalizó: “Todos los que están escuchando, todos los que están leyendo, están pensando, bueno, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo ajusto esto? ¿Qué hago con las vacaciones? ¿Qué hago con el consumo en el restaurante? ¿Qué hago con los chicos en la escuela? ¿Qué hago con el transporte? ¿Cómo hago para gastar menos nafta? Todo esto está pensando en la cabeza de la gente, porque estoy seguro, porque es así, porque es vida real directa”.

