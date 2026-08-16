Cami Homs mostró la fiesta de cumpleaños que le organizó a su hijo y los fans apuntaron contra Rodrigo De Paul por su ausencia

El cumpleaños número cinco de Bautista, el hijo menor de la modelo Cami Homs y el futbolista Rodrigo De Paul, se transformó en una clara muestra de la devoción que el niño siente por la figura de su padre dentro del campo de juego y fuera también. Si bien el aniversario del pequeño tuvo lugar formalmente el 14 de julio en Atlanta, Estados Unidos, las circunstancias que rodearon al Mundial 2026 obligaron a postergar el festejo principal, el cual se llevó a cabo recientemente en un salón de eventos ubicado en el Alto Avellaneda Shopping.

Bautista De Paul celebró sus cinco años en pleno Mundial 2026 y en Estados Unidos

La temática elegida por Bautista fue la selección argentina, un universo que atraviesa la vida profesional de su papá. La puesta en escena no dejó margen a dudas sobre el fanatismo del menor: desde el ingreso, los invitados eran recibidos bajo un arco de globos con los colores celeste y blanco, mientras una cartelería circular anunciaba el evento con un diseño que emulaba las gráficas oficiales del equipo nacional.

Bautista eligió una temática de cumpleaños de la selección argentina Captura Instagram (@camihoms)

Dentro del salón, el elemento que acaparó todas las miradas fue la indumentaria utilizada por el propio Bautista. El niño eligió lucir la camiseta suplente de la selección con el número siete estampado en el dorso, es decir el que utiliza Rodrigo De Paul en cada convocatoria, además de completar el conjunto con medias y shorts a tono, un gesto que no pasó desapercibido en redes sociales.

El guiño de Homs para De Paul no pasó por alto y evidencia una buena relación entre ambos Capturas Instagram (@camihoms)

La decoración fue concebida para que el entorno respirara el ambiente futbolístico, ya que el espacio contó con una mesa de dulces coronada por una torta de varios pisos, revestida en fondant blanco con detalles en celeste, decorada con un botín, una pelota y el escudo de la AFA. El ambiente recreó una atmósfera de estadio, con columnas decorativas y murales que incluían camisetas personalizadas.

Hasta la torta del cumpleañero llevó los colores y símbolos de la selección argentina Capturas Instagram (@camihoms)

Uno de los sectores más singulares fue la denominada “Bauti Store”, un rincón dispuesto como una tienda deportiva donde se exhibían remeras, botellitas y accesorios identificados con el nombre del cumpleañero. En el frente de este mobiliario, los organizadores colocaron otra camiseta albiceleste con el número diez, una estética de idolatría absoluta hacia el equipo que integra su padre.

La fiesta contó con la presencia del "Bauti Store", con productos bien argentinos y el nombre del cumpleañero Captura Instagram (@camihoms)

La parte lúdica de la jornada estuvo marcada por una serie de actividades que reforzaron esta impronta mundialista. El evento incluyó la presencia de imitadores de Lionel Messi y el “Dibu” Martínez, quienes interactuaron con los niños durante gran parte de la tarde. En un momento cúlmine de la celebración, Bautista protagonizó un número festivo junto a estos personajes mientras el resto de los invitados observaba desde las mesas. La dinámica también incorporó camas elásticas y estaciones creativas, lo que permitió que el hijo del futbolista pudiera canalizar su energía a través del juego deportivo bajo la atenta mirada de su madre.

El pequeño De Paul se dio el gusto de bailar con Messi y el Dibu en su festejo Capturas Instagram (@camihoms)

Cami Homs se mostró visiblemente conmovida por el desarrollo de la jornada, ya que al compartir las postales del evento en su perfil oficial de Instagram, la modelo manifestó: “Tu felicidad es la mía hijito. Sos completamente TODO lo que soñé. Gracias a todos los que hicieron de su día, un recuerdo inolvidable”. Esta celebración, que fue planeada con antelación, reunió a familiares y amigos cercanos en un marco de alegría, lo que permitió que el niño pudiera finalmente festejar en Buenos Aires tras su paso por Estados Unidos.

Camila Homs no ocultó su emoción tras festejar el cumpleaños del segundo hijo que tuvo con Rodrigo De Paul Captura Instagram (@camihoms)

El evento se llevó a cabo en un contexto mediático complejo para Homs, días después de que trascendieran noticias del casamiento de su ex con Tini Stoessel. Sin embargo, durante el festejo, el eje central fue el bienestar del niño y su marcada pasión por el fútbol. La presencia de imitadores de las figuras de la selección, sumada a la elección deliberada del número siete en su camiseta, selló una tarde donde la figura de De Paul estuvo presente de manera simbólica y constante, aunque el padre no estuvo presente y eso también llevó a comentarios que apuntaron contra él.

Los comentarios en el posteo de Cami Homs apuntaron contra De Paul

“El padre solamente está con los hijos cuando hay cámaras”; “Y el padre preocupado por la boda”; “Se ve que el padre anda gastando en su boda...”; “Cuando papá faltó mamá sobró”, fueron solo algunos de los comentarios contra el futbolista por no estar presente en la fiesta de cumpleaños.