Camila Homs, la ex de Rodrigo De Paul, estaría otra vez enamorada: quién es el nuevo novio

El triángulo amoroso que protagonizan Tini Stoessel, Rodrigo De Paul y Camila Homs parece no tener fin. Mientras el futbolista disfruta a pleno de su amor con la cantante, su expareja aprovecha para salir con amigas y pasear por Buenos Aires. Trago va, boliche viene, todo parecería indicar que la modelo también habría encontrado el amor y estaría en proceso de sanar su corazón tras separarse del padre de sus hijos.

Tras la ruptura con De Paul, varias fotos y videos la mostraron muy cerca de un misterioso hombre que sería el encargado de devolverle la sonrisa. La cuenta de Instagram de Mañanísima compartió imágenes de Homs en un reconocido bolche de Buenos Aires acompañada por quien suponen sería su nuevo novio. En un principio se barajó la posibilidad de que esa persona sea Martín Gato Gándara, ex de Jimena Barón, pero esa suposición quedó descartada y ahora sí se habla de una persona con nombre y apellido: Carlos “Charly” Benvenuto.

Camila Homs bailó muy acaramelada con un misterioso hombre

Gonzalo Vázquez, periodista de Intrusos (América) reveló detalles de la identidad de la supuesta pareja de Homs. “Es vecino de Camila, tiene un departamento de lujo en Puerto Madero, con terraza propia y 400 metros cuadrados”, contó. En cuanto a cómo se conocieron, hay distintas hipótesis. “Hay dos versiones. La primera es que fue a través de las redes sociales, la otra tiene que ver con amigos o juntas en común”, indicó, en relación con las salidas y presencias en eventos de Camila. Pero de lo que si habría certezas es que se conocieron hace un mes.

Quien sería el nuevo novio de Camila Homs

“Charly”, el nuevo novio, se animó a hablar con Intrusos. Confirmó su relación con la ex de Paul y explicó un poco más sobre su trabajo y el por qué está en Argentina ahora: “No sé manejar lo mediático, pero con Cami vamos muy bien y en serio. Yo trabajo en el exterior, tenemos inversiones y la estructura de negocios allá, pero volví porque falleció mi papá”.

Asimismo, desde Intrusos comentaron que “Charly” es un empresario que tiene perfil bajo, es fanático del gimnasio y estuvo en pareja durante un tiempo largo. A su vez, aseguraron que no es una persona conocida dentro del ambiente mediático. “Ella cuida lo que quiere y lo que es verdad por ejemplo, ella no lo sigue a él en Instagram y él si la sigue. No se esconden. Ya estuvieron de boliche, comiendo juntos y en este momento estarían juntos en Cardales”, indicó el periodista.

Asimismo, la cuenta de El ejército de LAM publicó otras imágenes de la pareja en las calles de Puerto Madero. “Cami Homs con su nuevo novio en Puerto Madero”, decía una de las historias donde se la veía en un restaurante junto a un misterioso hombre. Mientras que en la otra foto caminaban de espaldas: “Ayer pasaron por Madero, hoy pasan el día en el Sofitel”, se leía.

Las imágenes de Camila Homs de paseo con su nueva pareja (Foto: Instagram @elejercitodelam)

Hace un tiempo también se la vinculó a Camila con Nacho Lecouna por un intercambio de likes en redes, pero ella lo desmintió.

Camila Homs y una demanda millonaria a Rodrigo De Paul

Al comienzo todo parecía ser en son de paz y amor entre Homs y De Paul. Ella se mudó con sus hijos Francesca y Bautista a Puerto Madero tras la separación, pero aseguraron que había un trato cordial y respetuoso entre ellos. Sin embargo, la buena onda llegó a su fin y ella le hizo una demanda millonaria a quien fue su conviviente durante 12 años.

Tras su separación de Rodrigo De Paul, Camila Homs habría encontrado un nuevo amor (Foto: Instagram @camihoms)

En diálogo con el programa que conduce Florencia de la V, Ignacio Trimarco, el nuevo abogado de Homs reveló que la audiencia de mediación esta pautada para el próximo 28 de junio. “Va a tratar la compensación económica derivada a los 12 años de convivencia de Camila y a su vez todas las cuestiones pendientes al cuidado personal de los chicos, la tenencia y el alimento”, sostuvo el letrado.