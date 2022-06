¡Selfie y beso! Rodrigo De Paul subió la primera foto con Tini Stoessel en las redes sociales

Indiscutiblemente, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel lograron ganarse el codiciado título de “la pareja del año”. A pesar de que los rumores de su relación irrumpieron en las redes sociales a mediados del 2021 y que la confirmación del romance llegó envuelta en una nube de polémica y acusaciones de infidelidad, sus fans hicieron oídos sordos y celebraron el amor de dos de las figuras más queridas del momento. A menos de dos meses de que realizaran el tan esperado blanqueamiento, los tórtolos dieron un paso más y, finalmente, subieron a Instagram su primera foto juntos.

Tini Stoesel y Rodrigo de Paul bailan un ritmo hot durante el cumpleaños de él

Tini y De Paul fueron muy hábiles al momento de ocultar los primeros pasos de su romance. Pero no lo suficiente como para evitar que los ávidos usuarios de las redes lograran detectar que algo sucedía. Misteriosos likes, comentarios que aparecían y después eran eliminados, coincidencias que indicaban que habían estado en el mismo lugar: todos esos detalles, para muchos imperceptibles, fueron la clave para que algunas personas lograran avistar el noviazgo meses antes de que saliera a la luz.

A su vez, la gente habla y todos los poseedores de un gran secreto están desesperados por poder compartirlo. Por ende, se generó una cadena de información que comenzó a filtrarse y que, como era de esperarse, solo logró alimentar los rumores. Finalmente, Tini y De Paul decidieron que era hora de dejar de esconderse y se mostraron muy felices de la mano de paseo por Europa.

Tini Stoessel le dedicó un tema musical a su novio en pleno show

Con el misterio ya convertido en certeza y una vez disipado el escándalo de una posible infidelidad -algunas versiones aseguraban que el deportista empezó su relación con Tini cuando aún seguía con Camila Homs-, la flamante pareja comenzó a mostrarse más relajada. La interprete de “La Triple T” le dedicó un par de canciones en su show, el mediocampista le mandó un saludo tras el triunfo de Argentina en la Finalissima, los vieron a los besos en la fiesta de cumpleaños de él y hasta se mandaron múltiples mensajes a través de las redes.

Pero, hasta el momento, nunca habían subido una foto juntos. Todas las imágenes que los mostraban abrazados o a los besos fueron tomadas por terceros (habitualmente curiosos que lo hicieron para subirlo a Twitter o paparazzis). Para aquellos que quizás no están al tanto de la relevancia que hoy en día tienen las aplicaciones en los vínculos, para muchas personas la frase de “si no se publica, es que no pasó” es más que verdadera. Por eso, que una pareja se muestre en las redes demuestra que ya son 100% oficiales.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel a los besos instagram @rodridepaul

El viernes por la noche, Rodrigo De Paul llevó la situación al siguiente nivel al compartir, por primera vez, una acaramelada selfie con la cantante de música pop. Esta la subió minutos después de que Tini se bajara del escenario -dio un show en Mendoza como parte del Tini Tour 2022- y lo hizo con el fin de felicitarla. “La rompiste”, escribió sobre la foto que capturó el momento en el que, más enamorada que nunca, ella le sostiene la cara con una mano mientras lo llena de besos.