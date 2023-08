La revelación de Cami Homs que dejó en evidencia una curiosa costumbre de Rodrigo de Paul con sus parejas

escuchar

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron su separación este martes, tras más de un año de relación. A través de su perfil de Twitter, el futbolista y la cantante agradecieron el apoyo a sus admiradores y destacaron los “momentos lindos” que vivieron en pareja. En tanto, días atrás salió a la luz que el centrocampista del Atlético de Madrid se tatuó el nombre de la intérprete de “Miénteme”, junto a un sol, diseño que ella también luce. Ante esto, su expareja Camila Homs reveló un detalle que dejó en evidencia una costumbre que tendría el jugador.

En los últimos días, Rodrigo De Paul compartió un posteo para despedirse de Corea, país donde jugó con el Atlético Madrid, y donde perdió 3 a 2 en el primer partido de la pretemporada contra Team K-League. En el publicación añadió tres instantáneas: en la última, apareció con el torso descubierto y lució un tatuaje en honor a Tini que se llevó todas las miradas. Así, sobre el ombligo del futbolista, se leyó el nombre de la “Triple T” escrito de su puño y letra.

El tatuaje de Rodrigo De Paul dice "Tini" Instagram: @rodrigodepaul

Este miércoles, Camila Homs asistió como invitada a Desayuno Americano (América TV) y señaló que le sorprendió la ruptura entre el papá de sus hijos y la intérprete de “Cupido”. “No lo sabía”, dijo e indicó que su relación mejoró en este tiempo entre ambos: “No nos seguimos en redes, pero mejoró nuestra relación y tenemos diálogo cordial por los nenes. Aunque tampoco nos preguntamos: ‘¿Cómo estás?’”, añadió.

En tanto, la modelo apuntó que le generó “indiferencia” enterarse de la noticia. “Cuando estás vos muy bien por dentro, no te afecta nada de lo que alrededor suceda. Siempre voy a querer lo mejor para el padre de mis hijos, voy a desear que esté bien y feliz, acompañado o solo”, sentenció.

La revelación de Cami Homs sobre Rodrigo de Paul

Pero, además, Camila Homs reveló que De Paul y ella se hicieron un tatuaje en conjunto cuando eran pareja, dedicado el uno al otro. “Él lo tenía, pero se lo tapó”, advirtió. Y contó: “No sé bien qué se hizo, pero se lo tapó. Yo aún lo tengo. Pero a mí me genera total indiferencia; es algo que me hice y de lo que no me arrepiento. Es el papá de mis hijos. Y tengo tan definido mi futuro en este momento que es como que ya está, pasado pisado”, sentenció.

Qué dijeron Rodrigo de Paul y Tini Stoessel sobre su ruptura

Este martes, Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que Tini le informó sobre su ruptura con De Paul y detalló los motivos que la desencadenaron. “Algo que puntualizó es que no hay terceros en discordia: ‘Por más rumor que veas, no fue por un cuerno. No hubo ningún tipo de problema en ese sentido, solo que sentimos que se estaba haciendo complicado llevar la situación adelante por todo lo que se viene’”, contó el conductor.

En tanto, aseguró que le consultó al futbolista por su tatuaje. “Muchos dijeron que dice ‘time’ (de tiempo en inglés). Dice Tini, se lo pregunté al protagonista. Tienen el mismo sol, que es anterior, y luego apareció este. Se lo realizó hace cuatro meses y no tiene intenciones por el momento de taparse el tatuaje”, destacó.

