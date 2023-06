Camila Homs reveló que conoció a alguien y el viernes un detalle en la pantalla de su televisor sorprendió a todos

escuchar

Luego de que se hablara mucho del supuesto vínculo amoroso entre Camila Homs y José “El Principito” Sosa en los programas de espectáculo, la modelo dio una entrevista en la que confirmó que está en una relación y además, un detalle en la pantalla de su televisor sorprendió a más de uno.

En las últimas semanas, se comentó el posible vínculo amoroso entre Camila Homs y José Sosa, y más aún, cuando se viralizó una imagen de los dos conversando muy de cerca en un boliche. A ella le preguntaron en reiteradas oportunidades si lo conocía o si estaba en algo con él, pero siempre negó todo.

Cami Homs hablo de su situación sentimental

“Lo conocí hace poco, sí, pero nada que ver… por una foto que salió en la que estaba charlando, ya me están por casar”, manifestó en una entrevista a Socios del Espectáculo (eltrece) y ante la pregunta de que si estaban cerca ella respondió “No, estaba hablando… ¿quién no habla con alguien en un boliche?”.

No obstante, esta semana fueron a buscar a Camila Homs para hablar sobre un desfile de moda y en Mañanísima aprovecharon el espacio para preguntarle sobre su situación sentimental, a un año de su escandalosa separación con el futbolista Rodrigo De Paul, que estuvo en todos los programas de farándula.

Lo sorpresivo fue que ella confirmó que está en una relación. “¿Cómo está tu situación amorosa? ¿Hay algo? Sabés que se habla mucho de vos”, le consultó el cronista y la modelo respondió entre risas: “Estoy muy bien, acompañada. Tranquila, disfrutando, relajada”.

“¿Acompañada en pareja?”, insistió el periodista y Camila Homs dio la noticia más esperada: “Sí, acompañada. Muy bien acompañada”, señaló. Sin embargo, no dio nombre de quién es su nueva pareja luego de haber sido novia de Rodrigo De Paul, con quien tuvo dos hijos.

La historia que delató a Camila Homs Instagram: @camihoms

Si bien Camila Homs no dio ese detalle, una historia en su cuenta de Instagram delató algo que llamó la atención de todos sus seguidores este viernes por la noche.

En una juntada con mates y pastafrola de por medio, sus dos amigas la etiquetaron en una mesa con su hija y un televisor de fondo. Allí se llega a ver que está en el canal de ESPN, donde se televisaba el partido entre Estudiantes de La Plata y Barracas Central.

La historia fue compartida a la misma hora en el que el “Pincha” recibía a su rival en el Estadio Uno. En el televisor se ve el logo del canal y la indumentaria de Estudiantes con camiseta blanca y pantalón rojo. Un dato curioso es que en este partido, “El Principito” convirtió un espectacular gol desde afuera del área para la victoria de su equipo 5-2 en el torneo local. ¿Habrá festejado el gol y el triunfo Cami Homs?

¡Pegale como quieras, José! 💣pic.twitter.com/bVluKsjdmL — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) June 2, 2023

Revelan que Camila Homs recibiría una “suma millonaria” para estar en el Bailando

El 2023 para Camila Homs es un gran año tanto en lo sentimental como en lo laboral. En julio, la pantalla chica de América será el escenario del regreso de un clásico de la televisión argentina: Marcelo Tinelli se pondrá nuevamente al frente del Bailando. Ya en la cuenta regresiva de cara al esperado estreno, comenzó a trascender cada vez más información, incluyendo gran parte de las celebridades que conformarán a las 18 parejas que desplegarán sus habilidades frente al exigente jurado.

Ahora, apenas unos días después de que Camila Homs finalmente aceptara formar parte del ciclo tras rechazar una vez la propuesta, desde Mitre Live revelaron la “suma millonaria” que habría pedido antes de dar el sí.

Juan Etchegoyen, a través de Mitre Live, reveló parte del acuerdo entre la modelo y la producción. “Tengo para contarte los detalles del contrato que une a Camila Homs con Bailando 2023, la ex de De Paul tiene todo cerrado y me pasaron información del detrás de escena... Camila tiene, según me han contado, el acuerdo más alto en cifra de dinero, la suma es millonaria e irrechazable”, comentó.

Y, sobre un posible conflicto con su expareja, explicó: “Y otra cosa más quiero aclarar: ha salido en varios portales que Camila con este trabajo perdería millones de euros por el acuerdo con Rodrigo y esto no es así, está todo consensuado”.

LA NACION