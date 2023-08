Coco Sily no habló tras su separación con Caramelito pero reveló un problema que sufrió con su camioneta en la calle

escuchar

Fernando ‘Coco’ Sily atraviesa un difícil momento personal, conocido como un ‘mal de amores’. Pasó poco más de un mes desde que dijo, en diálogo con Nosotros a la mañana (eltrece), que era el “hombre más feliz del mundo” luego de que se hiciera pública su relación con Cecilia “Caramelito” Carrizo. Pero, así como el romance tomó completamente desprevenido a más de uno, nadie se vio venir la repentina ruptura. La animadora infantil lo dejó, después de tres meses de noviazgo, y volvió con su exmarido. Si bien Coco prefirió no hablar sobre el tema, sí se pronunció en las redes sociales y compartió el problema que sufrió con su camioneta en plena vía pública.

Coco Sily y Caramelito Carrizo se separaron tras tres meses de relación (Captura video)

“Es una persona super especial. Muy buena, muy conectada con sus hijos, con sus trabajos, con sus compañeros. Es una persona superpresente”. Así lo describió Cecilia a Coco semanas atrás en Socios del espectáculo (eltrece). Todo parecía ir viento en popa entre ellos y tuvieron su primera salida oficial “de novios” en los premios Martín Fierro, donde no intentaron disimular su amor. No obstante, el último miércoles Rodrigo Lussich compartió la “mala noticia: “Separados Coco Silly y Caramelito Carrizo. ‘No estamos más juntos. Él es una persona increíble. Tenerlo en mi vida fue algo muy importante para mí’, me confirma ella”.

Unos días más tarde, la propia Carrizo habló en Socios y reveló que fue ella quien tomó la decisión de terminar la relación: “Sentía que no podía seguir avanzando de la mano de él como hasta el momento, por la circunstancia de mi vida que venía viviendo desde diciembre, que me separé”. Así como ella hizo pública su parte de la historia, Coco Sily prefirió no pronunciarse al respecto. No obstante, sí decidió compartir con sus seguidores el problema que tuvo que enfrentar en las últimas horas: fue a buscar su camioneta y se encontró con un dolor de cabeza.

Coco Sily reveló que le llevaron el auto y tuvo que pagar la multa (Instagram @cocosilyok)

“Me llevó la camioneta la grúa. ¿Algo más?”, escribió el conductor en una storie de Instagram, dando cuenta de que no tuvo un buen día. En la imagen se pudieron ver los papeles que le dejaron las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, por posiblemente, haber estacionado en un lugar no permitido. “Tu vehículo fue infraccionado”, se pudo leer. La camioneta fue acarreada y él tuvo que ir a buscarla. Mostró que pagó la multa de tránsito que le hicieron y, como a la foto que subió la tomó adentro del vehículo, se pudo advertir que finalmente lo recuperó.

Los motivos de la separación de Coco Sily y Caramelito Carrizo

Luego de que se anunciara el fin de la relación del conductor y la exanimadora infantil Pía Shaw reveló en A la Barbarossa (Telefe) el motivo que habría llevado a la pareja a ponerle al vínculo. “Pesaron mucho más los 25 años de matrimonio de Cecilia con Damián, quien era su pareja”, sostuvo, refiriéndose a Damián Giorgiutti de quien Caramelito estaba separada desde diciembre.

Finalmente, el viernes en Socios del espectáculo, cuando Cecilia habló del final de su relación con Sily, confirmó esta información. “Estamos reanudando con Damián la relación”, comentó y sostuvo que el tiempo que pasaron separados hizo que muchas cosas se “pudieran aclarar” y finalmente decidieron darse una nueva oportunidad.

LA NACION