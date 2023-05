Camila Homs reveló los motivos por los que rechazó el Bailando 2023

escuchar

Desde su llegada a América, Marcelo Tinelli y su producción comenzaron su convocatoria para la nueva edición del Bailando con figuras que le den frescura al prime time de la señal. Una de las apuntadas fue Camila Homs quien, lejos de su escándalo mediático con Rodrigo De Paul, avanza en su carrera como modelo e influencer de las redes sociales. Sin embargo, rechazó la jugosa propuesta.

Camila Homs supo capitalizar la escandalosa separación del futbolista del seleccionado, Rodrigo De Paul, para convertirse en uno de los principales nombres que buscan las marcas y los programas de espectáculos.

Un cronista de LAM (América) fue a preguntarle sobre su decisión sobre el Bailando 2023 y ella explicó los motivos de su decisión.

Primero reconoció que hubo una reunión con los productores y luego declaró: “Me reuní, pero por ahora decidí que no voy a estar en el Bailando. Sentí que era mucha carga horaria, mucha carga corporal y mental. En este momento, no estoy preparada para eso”.

Camila Homs contó los motivos por los que rechazó el Bailando 2023

Si bien la respuesta final es no, la modelo aclaró: “No le cierro las puertas. Para un futuro no lo descarto, pero hoy en día siento que no. A lo mejor me arrepiento porque sé que es una experiencia increíble”.

Esta decisión fue muy difícil, ya que su entorno la animó a aprovechar su momento de gran popularidad. “Hablé con mucha gente porque realmente me costó tomar la decisión. Mucha gente me tiraba para adelante, me decía que tenía que vivirlo, pero yo siento que en este momento no estoy preparada”, señaló.

Por último, Camila Homs cerró el móvil de LAM con un mensaje a los que la contactaron para ser parte del Bailando: “Estoy recontra agradecida con la producción porque me abrieron las puertas y me brindaron todo para acomodarme. Pero no”.

Ángel de Brito se mostró muy apenado por la decisión de la modelo, quien es una de sus famosas favoritas dentro del ámbito de la farándula. Por su lado, Estefi Berardi contó en el programa que la mediática quiere dedicarse a sus dos grandes pasiones: el modelaje y la cocina.

Hasta el momento, las figuras confirmadas para esta nueva edición del Bailando son los ex Gran Hermano (Telefe) Tomás Holder y “Coti” Romero; el músico “El Tirri” y la bailarina Lourdes Sánchez. El jurado estará compuesto por figuras de primer nivel como Marcelo Polino, Moria Casán, Ángel de Brito y Carolina “Pampita” Ardohain.

Mientras tanto, más allá del Bailando, Camila Homs supo divertirse en los últimos días. La modelo viajó a México con Francesca y Bautista y dejó en claro cuál es su máxima prioridad en este instante. Mediante las redes sociales derritió a sus seguidores con una tierna foto en familia y despertó una ola de elogios.

Las fotos de Camila Homs con sus hijos de vacaciones en Playa del Carmen: "Mi vida" (Fuente: Instagram/@Camihoms)

Con un reel que tituló: “Momentos”, dio a conocer su paradero y dejó entrever el paisaje que la rodeaba. A partir de allí, mantuvo una seguidilla de publicaciones en la que enseñó a cada instante sus diferentes looks. Como suele hacer de manera habitual, generó tendencia y se robó la mirada de muchos, en especial con su reciente posteo en la que se mostró en primera medida con sus retoños y luego en solitario.

