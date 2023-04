Camila Homs rompió el silencio sobre los rumores de noviazgo con un exjugador de la selección y hasta se metió su papá

escuchar

Días después de que se la viera a los besos con un exjugador de la selección argentina en un popular boliche porteño, Camila Homs finalmente rompió el silencio y utilizó sus Historias de Instagram para responder a una de las preguntas que más recibió en la última semana: si está o no de novia. Casi de manera simultánea, su papá, Horacio Homs, dio una entrevista a Juan Etchegoyen en Mitre Live y reveló la información que tiene sobre el supuesto nuevo romance de su pareja.

Cami Homs habló por primera vez sobre su noviazgo con un exjugador de la selección

A finales de 2021 y después de estar más de diez años juntos, Cami Homs y Rodrigo De Paul se separaron en medio de rumores que indicaban que el futbolista la habría engañado con Tini Stoessel, quien es su novia en la actualidad. A partir de ese momento, todas las miradas se fijaron en la modelo, quien debió acostumbrarse de un día para el otro a ser uno de los nombres más mencionados tanto en los medios como en las redes.

Ya convertida oficialmente en una integrante de la farándula, la atención se fijó en sus relaciones románticas y después del final de su breve noviazgo con el empresario Charly Bevenuto, se la vinculó con diversas celebridades hasta que, días atrás, la vieron a los besos con José “el Principito” Sosa en plena pista de baile de Afrika Club, un popular boliche ubicado en el barrio de Recoleta.

Camila Homs, a los besos con un exjugador de la selección

Las fotos y videos del momento fueron compartidos por Estefi Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine), en donde comenzó a hablarse de un posible noviazgo entre la modelo y el jugador de Estudiantes. No obstante, ella optó por no hacer declaraciones al respecto y, sin contar algunos posteos en redes que algunos interpretaron como indirectas, no se refirió a su supuesta nueva relación.

“¿Tenés novio?”

Sin embargo, en las últimas horas rompió el silencio y, con un video publicado en sus Historias de Instagram, expresó: “Hay tres preguntas que las leí 100 veces. La primera es qué hacen los chicos: están durmiendo. La segunda es si tengo novio. No, no tengo novio. La tercera si voy a vivir acá en Argentina. Y sí, me voy a quedar acá”.

Quien también decidió hablar públicamente fue Horacio Homs, su papá. Durante un mano a mano con Juan Etchegoyen aseguró que su hija no solo no le cuenta sobre sus vínculos románticos, sino que él intentó averiguar si los rumores eran ciertos, pero que nunca recibió respuesta.

“La verdad Juan, que no sé nada de Camila y José, los padres somos los cornudos, los últimos en enterarnos, le mandé a Cami una nota que leí de esto y no me contestó”, disparó, con un toque de humor. Y aclaró: “Uno como padre lo único que quiere es que ella esté feliz y si ella está feliz los padres estamos contentos y felices”.

Cami Homs junto a su papá, Horacio instagram @camihoms

Sobre qué opina sobre el Principito Sosa, manifestó: “Lo conozco como jugador pero no sé, en mi vida hablé con él y jamás me hubiese imaginado que esté con Camila, con ella no hablé, a la que le tiene que gustar es a ella no a mí”.

