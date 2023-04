Baby Etchecopar reveló qué decía el audio que Lucas Benvenuto le mandó a Jey Mammon

escuchar

El lunes por la noche, Jey Mammon protagonizó un mano a mano con Baby Etchecopar en la que fue su segunda nota luego de que se hiciera pública la denuncia que recibió en el 2020 por haber abusado sexualmente a Lucas Benvenuto, quien en el momento de los hechos tenía 16 años. Un día después, en un móvil con Intrusos (América), el conductor de Basta Baby (A24) habló del detrás de escena de la charla y se refirió al audio que el entrevistado habría recibido de parte del denunciante.

Baby Etchecopar dio detalles del audio que Lucas Benvenuto le habría mandado Jey Mammon

Después de entrevistar en vivo a Jey Mammon, Baby Etchecopar habló en el magazine conducido por Florencia de la V y dio detalles sobre la charla. “Yo lo que noté es que, en todo momento, decía: ‘Yo me sentí, a mi me pasó, yo estoy’. Y le dije: ‘Pero ¿vos no pensás que al otro también lo hiciste pelota, sos vos solo acá?’. Entonces creo que pregunté todo lo que tenía que preguntar. Ahora, si vos me decís si le creo o no, es un veredicto que yo no puedo dar”, aseguró.

El audio de Benvenuto a Jey Mammon

En ese punto de la entrevista, Guido Záffora le preguntó: “Ayer había un tono amenazante con respecto a un audio, ¿a qué hace referencia ese audio que Jey todo el tiempo decía ‘quiero que lo pases’?”.

Baby Etchecopar entrevistó a Jey Mammon en vivo para Basta Baby, su programa en A24

Ante eso, Etchecopar explicó: “Es un audio donde el chico (Lucas Benvenuto) habla, ahora de adulto con él (Jey Mammon). Ese audio lo recibió él en la radio, estando al aire en el programa, donde el chico le decía: ‘Ahora no me atendés, ¿te acordás de la medallita que había en la mesa de luz? Ahora no querés hablar conmigo’. Unas cosas así, cuando me autoricen, yo se los voy a hacer escuchar. No sé de qué fecha es”. Y, sobre si es una amenaza, dijo: “No, no es que le dice: ‘Te voy a matar’. Pero vamos a ser claros: si yo tengo el culo sucio y recibo ese audio, me preocupo”.

Durante su charla con Jorge Rial, que fue transmitida en Argenzuela (C5N) el viernes por la tarde, el exconductor de La Peña del Morfi ya había hablado del audio que Benvenuto le habría enviado poco antes de iniciar acciones legales en su contra, aparentemente en 2019.

Jey habla del último mensaje que le mandó Lucas Benvenuto.

“En este teléfono guardo todo. Tengo toda mi historia de amor con él, incluido el último mensaje que me mandó”, comenzó Jey. Acto seguido, relató en primera persona, como si se tratara de Benvenuto, qué decía el audio: “¿No me vas a contestar más los mensajes? Si no me contestás quiero decirte que no soy de esos que algún día va a ir a la televisión a decir que estuve con Jey Mammon”. Y agregó: “Me dijo: ‘Quedate tranquilo, yo sé que vos sos una persona nerviosa, cagona, ansiosa. No tengas miedo. No voy a ir a contar esto a la televisión’”.

Según explicó durante su charla con Etchecopar, decidió no mostrarlos no solo por motivos legales, sino por el bien del mismo Benvenuto. “Quiero ser consecuente con lo que he sido siempre. Porque acá hay otro tema, yo sé que Lucas es víctima, no mía, pero por lo que he visto es víctima de un montón de situaciones en su vida que lo dejaron roto”, argumentó.

