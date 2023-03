Quién es José Sosa, el exjugador de la selección argentina que se besó con Camila Homs en un boliche

escuchar

Para José Sosa, futbolista de Estudiantes de La Plata, los dos últimos fines de semana resultaron movidos. Pero por distintos motivos. En el primero de ellos, su equipo perdió el clásico platense con Gimnasia luego de 13 años invicto. Y en el segundo, fue captado en un boliche porteño a los besos con Camila Homs, exmujer de Rodrigo De Paul.

Claro que, para la opinión pública en general, lo que ocurrió en el derby platense importa mucho menos que la situación romántica que el mediocampista Pincha vivió con la ex del campeón del mundo argentino. Y entonces, ahora muchos quieren saber más sobre la vida del futbolista, separado y padre de dos hijas, conocido desde sus inicios en el fútbol como “el Principito” Sosa.

Nacido en Carcarañá, provincia de Santa Fe, el 19 de junio de 1985, Sosa llegó de muy pequeño a Estudiantes de La Plata, donde se formó en las divisiones inferiores hasta que debutó en Primera en el año 2002. A poco de su debut comenzó a desplegar la elegancia de su diestra de toque sutil en el mediocampo del conjunto platense.

Sosa se consagró definitivamente como ídolo Pincha cuando tuvo una actuación deslumbrante en el Apertura 2006, que incluyó un golazo de tiro libre a Boca en la final de ese torneo, en un partido que terminó ganando el equipo de La Plata por 2 a 1. Sosa fue, así, una de las figuras de aquel Estudiantes que salió campeón del fútbol argentino después de 23 años de sequía.

José Sosa debutó en Estudiantes de La Plata en 2002 y luego de un periplo europeo de 15 años, regresó al club que lo vio nacer como profesional Ig / @josesosa_23

Su buena performance en aquel recordado equipo de Diego Cholo Simeone significó para Sosa su acceso al fútbol europeo. En el año 2007 fue comprado por el Bayern Munich por unos 10 millones de dólares. En el equipo bávaro, el Principito estuvo cuatro temporadas, donde levantó cuatro trofeos.

Luego de su estadía en Alemania, el jugador, que el fin de semana pasado besó a Cami Homs en el boliche África, comenzó un periplo profesional por distintos países y clubes de Europa. Entre otras, el oriundo de Carcarañá que de pequeño no miraba fútbol europeo, vistió las casacas de Nápoli y Milan de Italia, Atlético de Madrid, de España, Metalist, de Ucrania, Besiktas y Fenerbace de Turquía.

José Sosa jugó en el Bayern Munich durante cuatro temporadas, entre 2007 y 2011 AFP

De su peregrinaje europeo, donde incluso vivió de cerca una guerra civil que estalló en Ucrania en 2013, el propio José Sosa decía, en una entrevista de LA NACION de 2016: “Aprendí que asumir riesgos fortalece la personalidad, porque hay que ir afrontando cosas que no son sencillas. Primero tuve la oferta de un club tan grande como el Bayern Munich y después estuve en países en los que otros dicen: ‘No voy ni loco’, pero es lo que me tocó y creo que me dio mucho más en el plano personal”.

Sosa también tuvo su paso por la selección nacional, donde formó parte del plantel de Checho Batista que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y estuvo en la lista previa de 26 futbolistas para llegar a la Copa del Mundo de Brasil 2014, en el equipo de Alejandro Sabella. Lamentablemente, en el corte final se quedó afuera del Mundial en el que la Argentina fue finalista.

José Sosa, aquí con Ezequiel Lavezzi, jugó en la selección argentina, donde obtuvo la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Beijing Reuters

El año pasado, con 37 años, Sosa cumplió con el largo anhelo de los hinchas de Estudiantes de La Plata y regresó a ponerse la camiseta del club que lo vio estrenarse como profesional. Si bien había pasado por esa institución en un semestre de 2010, este regreso definitivo entusiasmó a todos en el Pincha. Como dato anecdótico de su arraigo con el club, puede mencionarse que Sosa fue el único futbolista profesional de Estudiantes que jugó tanto en el viejo estadio de 1 y 57 como en el mismo coliseo remodelado, inaugurado en 2019.

Pero el romance con los hinchas del Pincha de José Sosa tambaleó -apenas un poco- luego de que se supiera de su encuentro cariñoso del fin de semana con Cami Homs. Es que, el fin de semana anterior, la performance del futbolista en el clásico platense que perdió el León 2 a 1 no había sido nada buena. Entonces, una cosa se juntó con la otra, y al futbolista le llovieron las críticas en las redes sociales.

En cuanto su vida personal, José Sosa está separado de quien fuera su mujer, Carolina Alurralde, con quien tuvo dos hijas, las mellizas Rufina y Alfonsina, de siete años, nacidas en Estambul. Carolina y el Principito se pusieron de novios cuando tenían 17 años, viajaron juntos a Europa a los 20, y se casaron en la Argentina en 2016. Hace cuatro años se separaron, pero la relación entre ellos se mantuvo siempre en armonía.

José Sosa junto a su exesposa, Carolina Alurralde y sus dos hijas mellizas, Rufina y Alfonsina

La ex de Sosa, que hoy vive en Buenos Aires, comentaba en una entrevista en este medio cómo había vivido su separación del futbolista: “Estaba desolada… Me costó muchísimo la separación, pero José sigue siendo mi familia. Siempre nos acompañamos y lo primero que decreté cuando me separé fue que mis hijas nunca iban a estar lejos de su papá. Por eso voy y vengo”. En el momento en que Alurralde daba esta entrevista, enero de 2022, su ex aún estaba jugando en Turquía.

La primicia de la noche de arrumacos que habían vivido en un boliche porteño Cami Homs y Sosita fue difundida por Estefi Berardi en el programa Mañanísimas (Magazine). “(Homs) Estuvo en África el fin de semana a los besos con un chico, a quien se le ve el perfil, el corte de pelo, el tatuaje, no lo tenemos de cara, de frente”, dijo Berardi, que luego añadió más detalles: “Ella estaba re copada, muy divertida, muy arriba, me dijeron que re chapaban, que estuvieron a los besos toda la noche”.

Mientras la panelista hablaba de lo que habían presenciado los testigos del encuentro entre la ex de De Paul, con quien tiene dos hijos, y el Principito, en la pantalla exhibían las fotos que eran la prueba fehaciente de lo que estaba diciendo Berardi.

