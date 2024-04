Camila Homs se la jugó y cambió radicalmente su look

Escuchar

Pese a que Camila Homs se dedica al mundo del modelaje desde que era adolescente, su nombre saltó a la fama cuando se separó de Rodrigo De Paul. En medio de los rumores de romance entre el futbolista y Tini Stoessel, los seguidores de la influencer se multiplicaron y hoy no se pierden ninguno de sus pasos.

Camila Homs sorprendió con un nuevo cambio de look: "Un touch" (Foto: Instagram/@camihoms)

Este miércoles, la pareja de José “El Principito” Sosa, el jugador de Estudiantes de La Plata, pasó por la peluquería y compartió su renovado look a través de su cuenta de Instagram, en la que la siguen un millón de personas. “Un touch”, escribió en la descripción del posteo en el que se la ve junto a su estilista y dejando al descubierto su cabellera castaña oscura, pero, a diferencia de sus últimas apariciones, en esta ocasión se destacan dos mechones rubios en el marco de la cara.

Camila Homs sorprendió con un nuevo cambio de look: "Un touch" (Foto: Instagram/@camihoms)

Además de los 21.000 likes, la madre de Bautista y Francesca obtuvo decenas de halagos. “¡Rubia o morocha es una mujer hermosa!!! Y me encantan las recetas cami, volvé con algunas”; “Hermoso!!! ¡No vuelvas al rubio cami, este es tu color!!!!”; “Bueno Bueno!!!! Radiante estás”; “La más linda del condado”; “El castaño te queda hermoso”y “Podrán, la que puede puede”, fueron solo algunos de ellos.

El vaticinio de Pitty, la numeróloga, sobre Cami Homs y José Sosa

No hay dudas de que Cami Homs vive uno de sus mejores momentos, no solo a nivel profesional, sino también por su romance con José “El Principito” Sosa, con quien oficializó en junio del año pasado. A principios de 2024, la joven de 27 años dejó en evidencia su inminente compromiso y los rumores de un bebé en camino resuenan desde ese entonces.

José Sosa y Camila Homs disfrutan de su relación y no dudan en compartir su amor en las redes Instagram @josesosa_23

Los primeros días de febrero, Pitty, la numeróloga, visitó LAM (América TV) y realizó un contundente vaticinio sobre el futuro de la modelo y el futbolista: “Cami tiene posibilidades de embarazo”.

Pero esta no fue la primera vez que Homs afrontó estos rumores. A finales de 2023, las especulaciones de que la ex del campeón del mundo estaría en la dulce espera cobraron fuerzas; sin embargo, la madre de la influencer habló en aquel entonces con Socios del espectáculo (eltrece) y aseguró que su hija no estaba embarazada.

Cabe recordar que en diciembre de 2023 trascendió la noticia de que ambos iniciaron trámites para mudarse juntos. Según reveló la panelista Estefi Berardi en Mañanísima (eltrece), la modelo realizó una solicitud en un exclusivo barrio privado para vivir con su amor.

“Hay una pareja que me acabo de acordar que fue primicia mía, porque los enganché yo cuando empezaron a salir. Son dos bombas. Están no hace tanto tiempo, pero es como muy intenso y van viento en popa”, comenzó diciendo la ex Combate, en un tono enigmático.

Asimismo, dejó en claro los detalles de este importante paso. “Tengo la prueba, porque enviaron la solicitud de admisión para irse a vivir a este country. Es un lugar donde viven varios del ambiente, por ejemplo, Dady y Chipi viven ahí, Eliana Guercio y Chiquito Romero”, agregó.

La influencer y el futbolista decidieron vivir juntos

“Son millonarios, los dos son famosos. Uno por su trabajo y otro heredado. Él pertenece al mundo del deporte”, continuó. “Se fueron a vivir juntos a Hudson, José Sosa y Cami Homs, viento en popa esta pareja”, cerró y mostró la prueba.