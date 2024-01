El papá de Camila Homs le respondió a Tini Stoessel con una polémica frase

escuchar

“Yo no me cargué a ninguna familia”, fue la frase con la que Martina ‘Tini’ Stoessel aclaró que comenzó su romance con Rodrigo De Paul cuando él estaba separado de Camila Homs y la cual generó repercusión en la familia de la modelo. Tal fue así que salieron a hablar públicamente. En las últimas horas, Horacio Homs le respondió a la cantante con una polémica frase.

Tini Stoessel arremetió contra las críticas que recibió por su relación con De Paul (Fuente: Captura de video/Rumis)

El periodista Adrián Pallares reveló este jueves en Socios del espectáculo (eltrece) que logró comunicarse con el padre de Camila Homs, le preguntó por los dichos de Tini, y le dio una breve y contundente respuesta. “Solo tengo que decirte que a la familia Homs no se la carga ni ella, ni nadie, simplemente nos hizo un favor”, sentenció.

Los dichos del hombre llegan después de los de la madre de su hija, Liliana Fontán, quien este miércoles habló en un móvil de LAM (América TV) y también se refirió a las palabras de la Triple T, cuando el cronista Alejandro Castelo fue a buscarla a la salida de su local. Mientras cerraba con llave las persianas, el periodista le hizo escuchar los dichos de Tini a través de su celular. “Hoy tengo un día intenso, no me hagas calentar escuchando esa pelo*****”, le contestó.

Mientras la mujer dudaba de que realmente era la cantante quien hablaba, Castelo le aseguraba que se trataba de ella y que se había teñido el pelo de rubio. “Si ella dice que no se cargó a la familia, que viva tranquila pensando eso, decile”, lanzó e ironizó: “Qué bueno que tenga ese pensamiento, una copada”.

Cabe recordar que el escándalo ocurrió cuando la intérprete de “Bar” se soltó en una entrevista compartida con Emilia Mernes. Esto sucedió el miércoles por la mañana en el streaming Rumis, del que forman parte Lizardo Ponce, Agustín Sierra, Zaira Nara y Juariu, entre otros.

Todo comenzó cuando reprodujeron al aire el audio de un oyente, quien contó que mantuvo relaciones con una mujer que tenía novio y ahora espera que ambos se separen. Este caso indignó a Mernes, que de inmediato comentó: “Primero mal ella, porque tiene novio. No hay que hacer lo que no te gusta que te hagan (...) Pero flaco, si sabés que ella está en pareja, no te metas ahí. No está bueno”.

La frase de su colega fue el puntapié para que Tini aprovechara a defenderse del hate que recibió cuando inició su romance con De Paul. “Chicos, yo entiendo lo que están diciendo, pero desde que el mundo es mundo, esto pasa. Que las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede”, arremetió y luego de esto puntualizó: “Aparte, ahora me van a tildar de que… Yo no me cargué a ninguna familia. Tengo pruebas, la verdad. Estoy harta de que me digan y me vengan con el tema. No tengo nada que ver con el tema…”.

En ese instante, comenzaron a gritar el nombre de Tini en forma de aliento y ella sostuvo: “Es que claro, no puedo dar mi opinión tranquila porque ya me van a tildar de algo que no fue”. A continuación, completó: “Es verdad que puede pasar que una persona se enamore estando en pareja y yo repito lo que vengo aconsejando siempre, hay que hablar”.