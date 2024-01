escuchar

Este miércoles, la visita de Martina ’Tini’ Stoessel al programa de streaming Rumis, el cual reúne a famosos que están de paso en Punta del Este, Uruguay, abrió nuevamente la puerta a un escándalo que parecía ser cosa del pasado: el romance de la cantante con Rodrigo de Paul.

La Triple T estuvo invitada junto a Emilia Mernes y frente al resto de los integrantes del ciclo, Zaira Nara, Lizardo Ponce, Juariu, Cachete Sierra, Lola Latorre, Leandro Safir y su hermano, Francisco, se refirió a las acusaciones que recibió durante el noviazgo con el futbolista, sobre si había sido la tercera en discordia en la separación de él y Camila Homs.

Tini recordó una de las críticas más comunes que recibió por su relación con De Paul y aseguró que ella confirmó que él estaba soltero (Fuente: Captura de video/Rumis)

“Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja y eso sucede”, comenzó diciendo.

Y aseguró: “Yo no me cargué ninguna familia, la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema, porque no tengo nada que ver”. Tras estos dichos contundentes, todos en el estudio comenzaron a aplaudir y alentarla: “Olé, olé, olé, olé, Tini, Tini”.

Ante la reacción de los presentes, la ex chica Disney dejó en claro que estaba cansada de los rumores que la rodean desde la ruptura con el deportista: “Yo no puedo opinar tranquila porque me van a tildar de algo que no soy”. “Se tenía que decir, y se dijo”, disparó Lizardo y otras de las panelistas coincidió: “Quedate tranquila que no tenés nada que aclarar”.

Liliana Fontán no dudó en defender a su hija e ironizó sobre los dichos de la cantante (Foto: Captura TV)

Al escuchar las declaraciones de la artista, la madre de la modelo no dudó en realizar su descargo en LAM (América TV), cuando el periodista Alejandro Castelo fue a buscarla a la salida de su local. Mientras Liliana Fontán cerraba con llave las persianas, el cronista le hizo escuchar los dichos de Tini a través de su celular. “Hoy tengo un día intenso, no me hagas calentar escuchando esa pelo*****”, le contestó.

Mientras la mujer dudaba de que realmente era la cantante quien hablaba, Castelo le aseguraba que se trataba de ella y que se había teñido el pelo de rubio. “Si ella dice que no se cargó a la familia, que viva tranquila pensando eso, decile”, lanzó e ironizó: “Qué bueno que tenga ese pensamiento, una copada”.

El momento en el que Tini incomodó a su hermano menor en vivo

Además de referirse a De Paul, la cantante sacó a la luz un secreto de Francisco Stoessel, su hermano menor que forma parte del famoso streaming. “Vos, ¿ya te pusiste de novio o siguen todavía…?”, lanzó la artista sin filtro.

“Era un amor de verano”, advirtió otro de los compañeros del joven, a lo que él respondió: “No estoy de novio”. “¿No estás de novio?”, le volvió a preguntar su hermana, mientras que el joven insistió que no. “Pero estás casi, digo, ¿cómo viene?”, lo apuró su hermana, ante lo que su hermano le dijo que “prefería no apresurarse y que no le ganara la ansiedad”.

Al menor de los Stoessel se lo vincula con Carola Gil, una de las mejores amigas de la artista pop. Pero su relación quedó desmentida días atrás, en el mismo programa de streaming, donde la joven reveló que el chico “era lento” y que la estaba exponiendo.

Si bien también fue vinculado con Julieta Poggio, la ex Gran Hermano lo desmintió y admitió que solo mantienen un vínculo amistoso.