Camila Perissé rompió el silencio sobre su salud: “Lo que me pasó fue mala praxis”

Hace varios meses, Camila Perissé debió ser internada debido a severas complicaciones en su salud. En agosto pasado, el abogado de la exvedette de 69 años, Matías Garcete Suárez, reveló que se encontraba en un estado delicado: no podía comer y pesaba 46 kilos. Ahora la histórica actriz rompió el silencio y denunció mala praxis en sus tratamientos.

Pasaron ya tres años desde su última aparición pública. Perissé se enfrentó a un gran deterioro físico tras su diagnóstico de fibromialgia, en 2018, y graves problemas cognitivos derivados de la medicación que se le recetó, por lo que se sometió a varios meses de rehabilitación y culminó con su internación en Mar del Plata, donde hoy continúa ingresada.

Camila Perissé fue diagnosticada en 2018 de fibromialgia y atravesó severos problemas de salud.

El marido de la exvedette, Julio Fernández, le compartió un video al conductor Juan Etchegoyen, que reveló en su programa Mitre Live, de Radio Mitre. En las imágenes, se observa a la actriz hablando por teléfono con su pareja, pero por problemas técnicos, según explicó el presentador, no se escucha el sonido, por lo que sus palabras fueron reproducidas por él.

Camila Perissé habló por primera vez sobre su estado de salud.

“Quiero mostrar cómo me estoy recuperando, a pesar de que estoy en una silla de ruedas. Estoy feliz de estar volviendo a la vida. Quiero agradecerle al Chino, mi compañero, y al Hospital Houssay, donde estuve todo este tiempo, que me salvaron la vida”, expresó la actriz.

Y agregó: “Sé que falta un largo camino por recorrer, pero estoy feliz. No solo me ayudaron con dinero y mensajes de afecto. Lo que me pasó fue una mala praxis”. Su abogado ya había apuntado en esta dirección, al asegurar que “hubo un mal diagnóstico” de la actriz.

No podrá volver a caminar

En diciembre de 2020, Perissé fue hospitalizada en terapia intensiva por un cuadro de neumonía grave, luego de contraer Covid-19, que atravesó durante dos semanas. En junio de 2021 volvió a contagiarse. La exvedette fue trasladada desde Pergamino a Mar del Plata con el objetivo de mejorar su atención médica. Además, en febrero del presente año, su marido reveló que la actriz no podría volver a caminar.

El marido de la artista apuntó contra el Programa de Atención Médica Integral (PAMI): “Notaba un acortamiento en los tendones. Entonces, contraté a una kinesióloga profesional, de acá, de Mar del Plata, que de hecho la tengo que pagar yo, que va a empezar esta semana el tratamiento. Y me dio un parte muy doloroso, que es que Camila no va a volver a caminar nunca más”.

Julio “Chino” Fernández reveló que se agravó la salud de Camila Perissé

“La traje con 45 kilos, con su mente ida, no sabía quién era yo. Llegó con una infección porque no la atendieron como correspondía en Pergamino”, explicó Fernández. Y añadió: “Ella hoy está en un 70% con su parte cognitiva mejorando, tiene un 30% que no funciona y le cuesta mucho volver cuando hablamos. Está muy flaquita y está en silla de ruedas o en la cama”.

Acerca de la mala praxis que ambos denunciaron, detalló: “Queremos que este caso de Camila sea un antes y un después. Y se termine con esta burocracia tremenda que hay. Estoy hablando de PAMI: pago hasta los pañales. La escara en la espalda [de la actriz] la pudimos cicatrizar en cinco meses con azúcar, ¿se entiende? Y la alimentación nasogástrica nunca me la dieron”.