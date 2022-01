Internada y con graves problemas económicos, Camila Perissé intento quitarse la vida

Internada y con graves problemas económicos, Camila Perissé se encuentra atravesando uno de los peores momentos de su vida. Desesperado, su marido Julio “Chino” Fernández le pidió ayuda a los medios y confesó que la actriz no quiere vivir más e intentó suicidarse.

“Además de su problema cognitivo, Camila Perissé tiene problemas económicos. Cobra una jubilación mínima de 22 mil pesos. Empezó a dar signos de agotamiento y cansancio. No tiene ganas de seguir viviendo. Hubo un intento concreto de quitarse la vida”, contó Carlos Monti en Nosotros a la mañana.

Su marido, el “Chino” Fernández corroboró los dichos y contó cómo es la situación hoy en día. “ Camila hace cuatro meses se está atendiendo con un médico homeópata. Gracias a eso empezó a cambiar su estado. Empezó a reconocerse, a reconocerme a mí y empezamos a tener pequeños diálogos. Se ha recuperado bastante, pero hay una parte que no se recupera más y por momentos se queda colgada ”, comentó en comunicación telefónica con el ciclo de eltrece.

Tras aclarar que están atravesando una situación económica muy mala, el esposo de Perissé aclaró que deberá interrumpir el tratamiento. “No puedo seguir con el tratamiento porque eso no me lo cubre PAMI, entonces ya le estoy debiendo al médico que viene desde Buenos Aires para atenderla a ella más los remedios”, confesó mientras resaltó que gracias a ese tratamiento su mujer empezó a comer nuevamente por boca desde hace tres semanas.

A toda esta situación se suma el hecho de que Fernández no puede entrar a ver a su mujer, ya que no está vacunado contra el Covid. “ Yo la veo a través de un vidrio porque no me puedo acercar. Ella me dice que no aguanta más, que quiere morirse, que no es justo que yo esté padeciendo esto y ella esté así porque no sabe si va a salir algún día. Mi trabajo es cuidarla, contenerla y es lo que voy a hacer hasta el último minuto que me quede de vida ”, expresó angustiado.

Desesperado y sin saber qué más hacer, Fernández decidió recurrir una vez más a los medios para pedir ayuda. “Nadie me ayudó, los únicos que se acercaron y me ayudaron en un momento fue SAGAI, nadie de la Sociedad Argentina de Actores. Entonces Camila ve todo eso y me dice: ‘Voy a buscar la manera de sacarme la vida, lo siento por vos, pero vos no podés seguir así’”, relató quien decidió montar una obra de teatro (Los maestros), creación de Perissé, como fuente de trabajo pero que por la pandemia se quedó sin teatro para exhibirla. “Monté la obra, estoy endeudado, pero el teatro donde iba a estar lo cerraron por covid. Estoy en la calle con una obra montada y sin teatro”, remató.

Perissé fue diagnosticada con una fibromialgia en 2018 y le recetaron una fuerte medicación que le provocó un daño cognitivo; a partir de entonces tuvo varias internaciones. Cuando pensaban que el daño era irreversible, la actriz comenzó a mejorar. “La recuperación va a ser larga pero la voy a tener conmigo. No la cubre PAMI y va a tener que ser en forma privada, con kinesiología y todo eso, pero lo importante es que la parte cognitiva está frenada, y no ha retrocedido. Está mejor, no totalmente como uno quisiera pero está mejor”, relataba Fernández a LA NACION, en octubre.