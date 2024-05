Gastón Soffritti compartió un video con Cande Molfese donde confirmó su separación y explicó el por qué

Escuchar

Tras más de dos años de relación y a un año de comprometerse durante uno de sus viajes, se dio a conocer que Cande Molfese y Gastón Soffritti decidieron terminar su relación. Esto tomó por sorpresa a sus fanáticos, ya que también los ahora exnovios habían apostado a la convivencia, a principios de 2023. Ahora, luego de varias especulaciones, el actor decidió romper el silencio con un video que dejó más dudas que certezas.

Todo se dio a conocer mediante las redes sociales del intérprete, que decidió decir unas palabras tras horas de rumores de todo tipo al respecto de la situación. “Como es de público conocimiento, porque ha salido ya en varios lugares y es cierto, con Cande estamos separados”, comenzó diciendo, aunque sus declaraciones tomaron un inesperado giro cuando mostró que su ex estaba con él desde el sillón de su casa. “Pero está acá”, lanzó, mostrando a Molfese en cámara.

El video de Instagram de Gastón Soffritti y Cande Molfese en donde confirmaron su separación (@gsoffritti)

“Se mata de risa porque a veces separarse no quiere decir... viste cuando la gente te dice ‘ay, pero cómo te peleaste’ no, nosotros no nos peleamos, estamos acá, en este lugar y queremos por ahí, en este momento de la vida, cosas diferentes entonces decidimos hacerlo de esta manera”, expresó, dejando en claro los motivos por los cuales decidieron ponerle fin a la relación.

“Y bueno, nada, es la vida, suceden cosas, obvio es doloroso”, siguió Soffritti, momento en que recibió la interrupción de su exnovia: “Che Gasti”, lanzó, entre risas, a lo que él fue por todo y le recriminó: “Pero recién me dijiste amor, te escuché”. “Bueno, es la costumbre”, expresó ella, con mucho humor.

Para terminar, el ex Patito Feo dejó en claro cuáles son los pasos a seguir ahora que tomaron esta decisión. “Y bueno, está bien, pero qué le vamos a hacer, es así, obvio nos vamos a tener que mudar, toda esa parte que es un dolor de huevos, porque nada, que sé yo, tampoco vamos a ser hermanitos, compañeros de cuarto, pero bueno”, sentenció en el video, que generó gran desconcierto, teniendo en cuenta que hace solo unos días habían subido contenido a redes sociales muy compinches.

Gastón Soffritti junto a Cande Molfese (Foto: Instagram @gsoffritti)

Se supo el contundente motivo de la separación de Gastón Soffritti y Cande Molfese

Todo se dio a conocer por Ángel de Brito durante la jornada del miércoles, en LAM (América TV), quien lanzó el enigmático sobre una separación. “Ellos están en pareja desde junio del 2022. En febrero del 2023 se mudaron juntos y se comprometieron. Se conocieron cuando fueron a filmar una publicidad a Ushuaia, que nosotros la mostramos acá y se separaron días atrás”, empezó explicando el periodista.

Y agregó: “Lo hablaron mucho, me cuenta alguien. Fue de común acuerdo, esto es lo que se dice siempre. Hay amor de por medio y la decisión tiene que ver con que no coinciden con los proyectos a futuro cercano. Más precisamente porque él quiere ser papá y ella todavía no tiene en mente convertirse en madre”. Luego de varios minutos de intriga con el panel, terminó diciendo que se trataba de ellos. “Ella lo viene contando en las notas. Por eso, también lo estoy diciendo”, concluyó.