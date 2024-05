Cande Molfese reveló por qué se casó en secreto con Ruggero Pasquarelli

Escuchar

Pese a que todo parecía ir bien y se esperaba verlos pronto dar el sí en el altar, Cande Molfese y Gastón Soffritti sorprendieron a todos al dar a conocer que decidieron ponerle fin a la relación, hace más de una semana. Esto se dio a poco más de un año de haberse comprometido y de apostar a la convivencia a principios del 2023. En este contexto, la actriz pasó por Olga y generó furor, pero en relación con un dato desconocido de su expareja anterior a Gastón, Ruggero Pasquarelli.

Cabe recordar que a mediados del 2020 y durante la pandemia por coronavirus, Candelaria Molfese y el cantante le pusieron punto final a una relación de pareja que tuvo más de seis años de duración, desde que se conocieron rodando la tira juvenil Violetta. En aquel entonces, se supo que, entre los motivos, estuvo la infidelidad. En su paso por PH Podemos Hablar (Telefe), el actor italiano confesó que engañó a su pareja: “No me porté bien. Fui infiel. A veces nos podemos equivocar, y me equivoqué... Me arrepiento”, aseguró Pasquarelli en 2022, en el programa de Andy Kusnetzoff.

Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli se separaron en septiembre del 2020

Ahora bien, en el programa Sería increíble de Olga, la actriz dio un detalle que causó revuelo: habían hecho una unión civil. “Con mi anterior novio teníamos una unión civil porque él era extranjero. Era italiano y tuvimos que ir a ‘casarnos’ para que él pueda vivir en el país”, dijo, a modo de revelación. Para finalizar, con el humor que la caracteriza y levantando las manos al cielo, Cande sentenció: “De nada, querido”, entre risas.

Cande Molfese dio más detalles sobre cómo fue su separación con Gastón Soffritti

Como ellos mismos dijeron en un video en el que confirmaron su ruptura, todo quedó en buenos términos, ya que, aparentemente, el fin de la relación tuvo que ver con algunas ideas diferentes que tenían sobre su futuro a corto plazo. Por eso mismo, los rumores de una posible vuelta inundaron las redes, aunque la actriz fue contundente ante esa cuestión.

“¿Tenés la idea que el vínculo perdure? O que se convierta en otra cosa o digo, que sean amigos”, le consultó Eial Moldavsky, mientras los otros miembros del equipo intervinieron sobre si quizás habría algún que otro encuentro íntimo. De todas formas, ella dejó en claro que es un no rotundo y dio sus motivos: “Él es pragmático, él es como ‘ahora ella es mi ex’ y está bien, y a mí me parece súper noble y respetable y también admiro esa parte de él”.

Sobre quién tomó la decisión de ponerle punto final al vínculo, reveló: “Yo venía como transitando un montón de cosas, compartidas con él, veníamos con charlas, nada, llegó en este momento porque tenía que llegar en este momento, pero era algo que veníamos pensando”. “Alguien da el puntapié inicial...”, insistió Homero Pettinato, por lo que ella se sinceró: “Yo puse las cosas sobre la mesa. Yo dije la frase tipo ‘me quiero separar’ pero en realidad fue él el que me dijo ‘hablemos’”,

Por último, al respecto de cuál es el momento indicado para volver a tener una cita tras un rompimiento, como en su caso, Cande contó que ella no lo hizo aún, evidenciando que se trata de una situación bastante reciente.

LA NACION