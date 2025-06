Cande Molfese contó cómo empezó su historia de amor con su nuevo novio

Después de semanas de especulaciones, Cande Molfese rompió el silencio y decidió compartir públicamente que hay una nueva persona en su vida. A través de imágenes de una escapada romántica a Brasil, la actriz mostró por primera vez a su pareja y dejó en claro que está atravesando un gran momento. Pero eso no fue todo: en las últimas horas, también se animó a contar cómo comenzó esta historia de amor, revelando detalles del primer acercamiento y del vínculo que los une, dejando atrás el hermetismo que mantuvo hasta ahora.

En una visita al programa Resumido (Luzu), conducido por Chino Leunis, Cande no solo confirmó su romance, sino que también compartió cómo inició su relación actual. En un ambiente relajado, la actriz comentó: “Estoy hace seis meses”, mostrando que atraviesa un momento muy especial en el enamoramiento, donde hasta los pequeños detalles cotidianos generan ternura. Con precisión, recordó: “Lo conocí trabajando. Era el productor de la obra que hice en el verano cuando estaba haciendo un reemplazo de Sofi Morandi y Agustín Sulivan de Benjamín Rojas. Entra por atrás del teatro con Benja y yo dije: ‘es él’”.

La actriz compartió imágenes junto a su pareja en una escapada romántica que confirmó el vínculo (Foto: Instagram @candemolfese)

Luego confirmó que su pareja se llama Joaquín y, entre risas, contó cómo desde el primer encuentro quiso averiguar si estaba disponible. “Al toque miro para ver si tenía anillo. Ojeando ahí. Le pregunté a mi compañera, Brenda Gandini, que me dijo que estaba soltero”. Además, reconoció que no se quedó esperando y que hizo un poco de “persecución” para captar su atención: “Medio que lo perseguí un poco y no me dio mucha bola, recién en enero me prestó atención”. Finalmente, en una fiesta se animó a dar el paso y reveló sus intenciones sin vueltas. “Así que yo lo acosé en una fiesta”, dijo con total sinceridad.

Según detalló, están juntos hace seis meses (Foto: Instagram @candemolfese)

Con una visión clara, Cande expresó la filosofía que guía sus decisiones amorosas: “Para mí la vida es así, es muy finita como para perder el tiempo”. Sin lugar a dudas, esta frase refleja su determinación para aprovechar cada momento y no dejar pasar oportunidades en el amor.