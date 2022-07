Romance confirmado: Cande Molfese y Gastón Soffritti están en pareja

El jueves en LAM (América) se anunció un “romance enigmático” entre dos famosos. Gracias a las pistas que dieron se supo que eran “populares dentro del público joven, que pasaron por la pista de Marcelo Tinelli y que él fue familiar de una de las angelitas”. Tras varios minutos de especulaciones, Estefi Berardi reveló el misterio y aseguró que Candelaria Molfese y Gastón Sofrritti están en pareja. Tras conocerse la noticia, la influencer rompió el silencio y contó que se encuentran “muy bien”.

“Arrancaron más tranqui y se están viendo más seguido”, contó la panelista. Luego, puso fin al misterio y confirmó el romance protagonizado por Cande Molfese y Gastón Soffritti. “Son divinos los dos, ella es talentosísima. Hubo un viaje al Sur hace un tiempo”, agregó.

Nuevo romance: Cande Molfese y Gastón Soffritti

Soffritti es actor y tiene una larga trayectoria en el medio. Comenzó a trabajar de pequeño en Rincón de Luz y Floricienta. Fue uno de los galanes de Patito feo y participó en éxitos de la pantalla chica como Gradudados y Simona. En 2017 estuvo en Bailando por un sueño y fue uno de los participantes de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Argentina.

En cuento a las historias del corazón, tiene una larga lista de conquistas en su haber. Fue pareja de Candela Vetrano y Agustina Córdova. También salió con Laurita Fernández y Bárbara Vélez. Además, estuvo más de un año junto a Stefanía Roitman, actual esposa de Ricky Montaner. Su última relación fue con la modelo Antonella Pauletto.

Gastón Soffritti, fue uno de los participantes de la tercera temporada de Masterchef Celebrity Argentina

Por su parte, Molfese saltó a la fama con su personaje de Camila Torres en Violetta y también integró el elenco de Soy Luna. Además, participó del Cantando por un sueño y actualmente co-conduce Antes que nadie junto a Diego Leuco. En cuanto a su vida sentimental, fue novia del cantante italiano Ruggero Pasquarelli durante seis años y se separaron en 2021.

Cande Molfese participó de Cantando por un sueño junto a Federico Salles Prensa LaFlia/ Jorge Luengo

Los rumores de romance entre Soffritti y Molfese no son nuevos. Semanas atrás, la panelista Vicky Braier, más conocida como Juariu, publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram que sirvieron para especular sobre una nueva relación en la farándula. Allí mostró imágenes del viaje a la Patagonia que hicieron los jóvenes junto a otros famosos.

Hace un mes, Juariu compartió sus descubrimientos sobre la posible nueva pareja (Foto: Instagram @juariu)

La panelista de Cortá por Lozano (Telefe) se encontró con varias similitudes entre los posteos de la exVioletta y los de un amigo del actor de Patito Feo y ató cabos. Ahora todo indica que no fueron simples hipótesis y que efectivamente nació el amor entre los artistas.

La palabra de Cande Molfese en medio de los rumores de noviazgo con Gastón Soffritti

A raíz de los trascendidos, este viernes la influencer rompió el silencio en el programa que comparte con Diego Leuco, Antes que nadie. “Estoy muy contenta, estoy muy bien porque siento que estamos en la misma sintonía”, manifestó.

Candelaria Molfese está de novia con Gastón Soffritti Gentileza Candelaria Molfese

Si bien no dio nombres, agregó: “Estar con alguien, estar en pareja, es difícil. Está buenísimo, pero hay que encontrarse en el punto medio, y por suerte él está muy en la misma. Antes de irme al Sur en este viaje que lo conocí, me dije ‘basta, no voy a tener más citas, no voy a salir más y que el Universo me ponga lo que realmente es para mí’, y apareció”. Para cerrar, señaló: “Estamos muy relajados. Nos estamos conociendo y nos sentimos muy bien”.