Al 14 de febrero se lo considera un día para celebrar el amor, disfrutar de la dicha de estar enamorado y estar cerca de esa persona especial. Con el pasar de las horas, las redes sociales se fueron llenando de románticas publicaciones de parejas que se saludaron y recordaron desde los inicios de la relación, hasta algunos de sus mejores momentos, con fotos, videos y dulces palabras. Uno de los que se pronunció en Instagram fue justamente Gastón Soffritti, quien le dedicó unas emotivas palabras a su novia, Cande Molfese y recordó cómo “empezaba todo”.

Con frecuencia, Cande y Gastón suele incluir a sus seguidores de Instagram en sus actividades. En sus perfiles tienen, desde postales de sus vacaciones en Disney y República Dominicana, hasta fotos casuales en casa. En ese contexto, este 14 de febrero, el actor decidió evidenciar lo enamorado que está de su novia. No solo le dedicó unas emotivas palabras, sino que también rememoró los inicios del noviazgo.

Gastón Soffritti le dedicó un romántico posteo a Cande Molfese en el Día de San Valentín (Foto: Instagram @gsoffritti)

“Acá empezaba todo. Hacía mucho frío, pero estaba tan entusiasmado con que estabas ahí que no me importaba. Grabamos 17 horas, no se sintieron… es más, pasaron rápido. Traté de ir por el lado esotérico que sabía que te encantaba, pero me invitaste a dejar de hablar b***deces y a tomar un vino”, sostuvo Soffritti y en la misma línea continuó: “El tiempo vuela. Pasaron casi dos años, y acá estamos, construyendo poco a poco, con aciertos y errores; bancándonos uno al otro, tratando de entender cómo se hace. Siendo diferentes, pero encontrándonos en el camino, intentando ser mejores todos los días. Debatiendo cada tema y cada palabra; sí, somos unos pesados”, escribió.

“El amor es eso que no sabemos que es, pero si tengo que definirlo se parece bastante a esto que tenemos. Libre. Único. No duele. Nos hace mejores. Vamos por más. ¡Feliz día mi cuca, te amo!”, sentenció el actor de Graduados, junto a un breve video de él y Cande juntos en la Patagonia.

Por su parte, la ex Soy Luna no dudó en responderle y agradecerse el dulce gesto. “Mi amor, casi te pianto lagrimón. Mi bebé, qué lindo todo. Compartir con vos es hermoso; somos debate con pies, pero así nos elegimos”, reflexionó. Si bien terminó con un “te amo” también le reprochó que “te faltó mencionar a Almen”, en referencia a Almendra, la pequeña perrita de la casa.

Para hablar de la relación de los actores, hay que remontarse a medidos de 2022, cuando las redes sociales se hicieron sobre el posible romance. Todo comenzó cuando Vicky Braier, más conocida como Juariu, mostró algunas imágenes que dieron cuenta de que Soffritti y Molfese compartieron un viaje a la Patagonia, junto a otros famosos. Días más tarde, en LAM (América) aseguraron que efectivamente se había formado una pareja.

En julio de 2022, Cande Molfese confirmó su relación con el actor (Foto: Instagram @gsoffritti)

Finalmente, luego de que trascendiera la noticia, la protagonista de la historia confirmó la relación. “Estoy muy bien porque siento que estamos en la misma sintonía”, sostuvo en Antes que nadie (Luzu TV), puesto que en ese momento era una de las conductoras. “Estar con alguien, estar en pareja, es difícil. Está buenísimo, pero hay que encontrarse en el punto medio, y por suerte él está muy en la misma. Antes de irme al Sur en este viaje que lo conocí, me dije ‘basta, no voy a tener más citas, no voy a salir más y que el Universo me ponga lo que realmente es para mí’, y apareció”, reflexionó.

A partir de ese momento, la pareja dejó de ocultarse y compartió su día a día en redes sociales. Incluso Cande y Gastón se embarcaron en un proyecto laboral juntos. En abril lanzaron el canal de streaming, Loft Stream, pero tres meses después la propuesta llegó a su fin.