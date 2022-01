Candelaria Tinelli compartió una carta con un emotivo pedido de disculpas a su mamá Soledad Aquino

Tras un año muy complicado en materia de salud, Soledad Aquino recibió un trasplante de hígado el pasado el 10 de junio y, según ella misma contó, se está recuperando favorablemente. En este contexto, su hija Candelaria Tinelli mostró una sentida carta que le había escrito a su madre, después de haberse peleado con ella.

Todo comenzó cuando la influencer se puso a revisar en un cajón y encontró una serie de fotos junto a su hermana Micaela. A partir de eso, comenzó a compartir imágenes en sus Stories de Instagram de hace más de 10 años y se tomó con mucho humor los peinados y estilos que tenían ambas en aquel entonces.

Más allá de las risas, también se regaló un momento para compartir con sus seguidores una carta que le escribió a su mamá, en lo que parecía ser un pedido de disculpas después de una pelea. “Lelé” le sacó una foto a la nota y la subió a la red social.

“Ma: anoche vine a pedirte perdón, pero ya estabas dormida. No te quería tratar mal, y no quiero que pienses que no te quiero ver feliz... Todo lo contrario, perdón si no te lo puedo demostrar, pero sabelo que no es así”, comienza el texto escrito a mano, en tinta azul y letra imprenta, que expuso la cantante.

El recuerdo de la carta que le escribió Cande Tinelli a Soledad Aquino Instagram

A continuación y para sellar el pedido de disculpas a Aquino, Candelaria se comprometió a modificar su actitud: “Te prometo tratar de cambiar, cueste lo que me cueste. Te amo mucho y perdón de nuevo. Espero que me entiendas. Lelé”, termina la nota.

Más allá de que la artista no contó el trasfondo de la pelea que tuvo con Soledad, seguramente después de haber recibido ese texto todo quedó en los mejores términos.

Antes de compartir este pedido conmovedor, la hija de Marcelo Tinelli había mostrado una serie de fotos en las que aparece junto a su hermana Mica y se divirtió al mostrar los cortes de pelo que tenían. Al punto que apuntó contra su papá por no haberles dicho que no les quedaban bien.

El recuerdo de Cande Tinelli y la respuesta de su papá Instagram

“¿Flogger? ¿Emo? ¿Qué cara... era? Chicos, me muero, ¿cómo nadie me decía nada?”, acotó con la primera imagen, que la muestra con el clásico peinado que fue tendencia durante algunos años en el país.

“Que hdp vos, qué guacho que no nos decías nada”, cruzó a su papá en un posteo donde le compartió la postal retro con su hermana. La defensa del conductor no se hizo esperar: “Estaban divinas, era el look que se usaba en esa época. Marcaban tendencia, eran trendsetters”.

En esa misma línea, también relató cómo fue su cumpleaños de 15 en aquel entonces: “Mi fiesta de 15 no fue una fiesta de 15, fue una fiesta de floggers. Yo invité a medio país de floggers, que no sabía ni quiénes eran. O sea los metí a mi casa, entraban y yo le decía: ‘Hola, ¿quién sos?’, y me respondían ‘chocolate blanco’, ‘chicle negro’, no sé; bailamos música muy freak, fue cualquier cosa, qué horror”.

Por último, recordó el uso frecuente que le daba a Fotolog, la red social que estaba de moda por aquel entonces y que sin dudas recuerdan muchos de sus seguidores. “Lo peor es que a esa edad teníamos una re autoestima, nos creíamos mil, y de más está decir que tenía un Fotolog, que subía muchas fotos con la mano tapando la cara”, expresó muy divertida.